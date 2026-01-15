Енцо Фернандес обмисля бъдещето си в Челси след раздялата с Мареска, ПСЖ има голям интерес

Една от най-големите звезди в настоящия състав на Челси - Енцо Фернандес, обмисля бъдещето си в клуба, след като ръководството реши да се раздели с Енцо Мареска. Според “Екип” световният шампион е имал много добри взаимоотношения с италианеца и е останал разочарован от неговото уволнение. Това ще го накара да преосмисли бъдещето си в клуба. “Екип” твърди, че Пари Сен Жермен има много сериозен интерес към Енцо и той може да се превърна в основната трансферна цел на парижани през лятото.
Формата на Жоао Невеш и Фабиан Руис спадна през този сезон, въпреки че двамата играха много силно през миналата кампания. Заради това Луис Енрике иска да усили конкуренцията в средата на терена, като освен това смята, че тандем между Витиня и Фернандес ще направи парижани още по-силен отбор.
Челси плати за Енцо 107 милиона паунда през 2023 година. Лондончани със сигурност няма да искат да се разделят с един от най-конвертируемите си играчи, но ако самият той поиска промяна, ПСЖ ще трябва да плати много висока трансферна сума за него.