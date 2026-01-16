Луис Енрике: Нали не мислите, че ще печелим всеки мач?

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди ключовия мач в Лига 1 срещу Лил. Астурианският наставник изрази увереност, въпреки спънката миналия понеделник за Купата на Франция срещу Париж ФК.

"Дали загубата от Париж ФК е повратна точка? Не. Ако се съмнявам в отбора, по-добре да си тръгвам. Мога да приема съмненията ви, но не ги разбирам. Какъв е проблемът? Какво си мислите, че ще печелим всеки мач и всяка титла? Футболът не е такъв. Трябва да приемем това, което сме направили. Нямам никакви съмнения в нашия отбор и в начина, по който искаме да играем. Знаем колко трудно ще бъде утре срещу Лил. Ние сме същият отбор като миналата година, като през лятото...“, започна Луис Енрике.

„Когато говоря за подобрения при играчите, нямам предвид само един. Всички нападатели могат да подобрят завършващия си удар... В този случай нямам проблем с нито един футболист. Но те знаят, защото го казвам постоянно, че е важно да са наясно кои са аспектите, в които могат да се подобрят“, допълни треньорът.

Той коментира и спада във формата на халфовата линия през този сезон.

„Този сезон е по-особен. Не само заради управлението на полузащитниците, но и на нападателите. Не мога да кажа, че нивото в средата на терена е същото като миналата година. Трябва да управляваме минутите, защото имаше контузени. Опитваме се да достигнем до финала на сезона във възможно най-добра кондиция във всички линии“, смята испанецът.

След отпадането за Купата на Франция, ПСЖ ще има по-малко мачове през сезона. Но според наставника това не е задължително добре.

„Това е различен сценарий. Надявам се да имаме два мача по-малко и в Шампионската лига. Вероятно ще бъдат общо шест мача по-малко. Това означава, че трябва да управляваме тренировките по различен начин.“

Накрая той отново се върна към предстоящия мач с Лил.

„Това е трудността на първенството. Приемаме я. Те са много добър отбор. Играят добре с топка и без топка. Винаги сме изпитвали затруднения, когато сме се изправяли срещу тях. Трябва да сме подготвени“, завърши Енрике.

Снимки: Gettyimages