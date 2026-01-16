Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Уест Хам назначи нов помощник на Еспирито Санто

Уест Хам назначи нов помощник на Еспирито Санто

  • 16 яну 2026 | 00:44
  • 111
  • 0
Уест Хам назначи нов помощник на Еспирито Санто

Уест Хам потвърди, че Пако Хемес ще се присъедини към екипа на Нуно Еспирито Санто като помощник-треньор. 55-годишният испанец, който е известен със своя харизматичен и атакуващ подход, този път няма да заема централно място на скамейката, а ще се бъде в ролята на асистент.

В момента „чуковете“ се намират на 18-о място в класирането с 14 точки, на седем от спасителната зона, и са в серия от десет мача без победа.

Хемес носи богат опит на новата си позиция. Роденият в Гран Канария треньор и бивш испански национал е водил отборите на РСД Алкала, Кордоба, Картахена, Лас Палмас, Райо Валекано, Гранада, Крус Асул, Трактор Сази в Иран и последно Ибиса, откъдето беше уволнен през октомври.

Най-забележителният му период е начело на Райо Валекано, където в 220 мача в два престоя (2012/2016 и 2019/2020) той изгради идентичността на клуба със своя безкомпромисен офанзивен стил. Въпреки смесените резултати, неговият тактически подход и смела футболна философия превърнаха „Вайекас“ в емблематична дестинация в испанския футбол.

С привличането на Хемес, Уест Хам се надява неговият опит и атакуващо мислене да допълнят стратегиите на Нуно в стремежа на лондончани да се изкачат над зоната на изпадащите.

