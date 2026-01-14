Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 02:21
  • 666
  • 0
Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

Уест Хам подготвя официална оферта за халфа на Зюлте Варегем Точукву Нади, който е бивш футболист на Ботев (Пловдив). "Чуковете" вече са провели разговори с неговите представители. 22-годишният нигерийски национал е следен и от няколко други клуба от Премиър лийг, както и от отбори от Германия и Испания.

Уест Хам следи 22-годишния играч от няколко месеца след поредица от силни представяния за белгийския тим. Смята се, че Брайтън, Лийдс, Нюкасъл и Кристъл Палас също са наясно с неговия прогрес.

Ботев може да вземе пари от трансфер на Уест Хам
Ботев може да вземе пари от трансфер на Уест Хам

Източник, близък до футболиста, потвърди пред медии в Нигерия, че представители на Уест Хам са се срещнали с Нади в Мароко, където той е с националния отбор на Купата на африканските нации.

Точукву Нади достигна до четвъртфиналите на Световното първенство до 20 години през 2023 г. със “Суперорлите" и оттогава е част от мъжкия национален отбор. Той направи своя дебют в квалификациите за Купата на африканските нации срещу Уганда, влизайки като резерва в последния мач на Нигерия от групата.

Дефанзивният полузащитник се присъедини към Зулте Варегем от Ботев (Пд) през януари 2024 г. и бързо се превърна в един от най-търсените млади играчи в Европа на своята позиция. Нади може да бъде първата част от преустройството на състава на Уест Хам, особено след като звездата на тима Лукас Пакета информира клуба, че иска да напусне, като желанието му е да се завърне в Бразилия.

При трансфер на нигериеца, процент от сумата ще отиде в касата на "канарчетата".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

  • 14 яну 2026 | 01:33
  • 306
  • 0
Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

  • 14 яну 2026 | 01:08
  • 417
  • 0
Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

  • 14 яну 2026 | 00:56
  • 850
  • 1
Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

  • 14 яну 2026 | 00:45
  • 605
  • 1
Майнц спечели битката на дъното

Майнц спечели битката на дъното

  • 14 яну 2026 | 00:37
  • 457
  • 0
Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

  • 14 яну 2026 | 00:26
  • 1799
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 48051
  • 187
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
  • 3521
  • 14
Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

  • 14 яну 2026 | 01:58
  • 642
  • 4
Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

  • 13 яну 2026 | 21:28
  • 4806
  • 17
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 25850
  • 34
Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

  • 13 яну 2026 | 23:59
  • 7351
  • 44