Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

Уест Хам подготвя официална оферта за халфа на Зюлте Варегем Точукву Нади, който е бивш футболист на Ботев (Пловдив). "Чуковете" вече са провели разговори с неговите представители. 22-годишният нигерийски национал е следен и от няколко други клуба от Премиър лийг, както и от отбори от Германия и Испания.

Уест Хам следи 22-годишния играч от няколко месеца след поредица от силни представяния за белгийския тим. Смята се, че Брайтън, Лийдс, Нюкасъл и Кристъл Палас също са наясно с неговия прогрес.

Ботев може да вземе пари от трансфер на Уест Хам

Източник, близък до футболиста, потвърди пред медии в Нигерия, че представители на Уест Хам са се срещнали с Нади в Мароко, където той е с националния отбор на Купата на африканските нации.

Точукву Нади достигна до четвъртфиналите на Световното първенство до 20 години през 2023 г. със “Суперорлите" и оттогава е част от мъжкия национален отбор. Той направи своя дебют в квалификациите за Купата на африканските нации срещу Уганда, влизайки като резерва в последния мач на Нигерия от групата.

Breaking 🚨🇳🇬



According to Nigerian journalist Nwosu Chigozie, representatives of English Premier League club West Ham United are currently in Morocco 🇲🇦 holding discussions with Nigerian international midfielder Tochukwu Nnadi, as negotiations over a potential move continue to… pic.twitter.com/HOl02I9O8R — Akinmade oluwadare (@FarmerJPbaba) January 13, 2026

Дефанзивният полузащитник се присъедини към Зулте Варегем от Ботев (Пд) през януари 2024 г. и бързо се превърна в един от най-търсените млади играчи в Европа на своята позиция. Нади може да бъде първата част от преустройството на състава на Уест Хам, особено след като звездата на тима Лукас Пакета информира клуба, че иска да напусне, като желанието му е да се завърне в Бразилия.

При трансфер на нигериеца, процент от сумата ще отиде в касата на "канарчетата".