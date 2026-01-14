Челси с изненадващ интерес към Пакета

Челси има интерес към халфа на Уест Хам Лукас Пакета, който изглежда ще напусне "чуковете" през януарския трансферен прозорец. Бразилецът има договор за още 18 месеца, като се твърди, че неговото желание е да се завърне в родината си. Фламенго има интерес и дори вече се е договорил с играча за личните му условия. Според Бен Джейкъбс Уест Хам е отхвърлил първата оферта на "червено-черните", която е била за 40 милиона евро.

Според бразилският журналист Ренан Моура Челси иска да привлече 28-годишния полузащитник, който през 2023-та бе пред трансфер в Манчестър Сити, но сделката пропадна заради започналото разследване от страна на ФА срещу него.

През този сезон Лукас Пакета има четири гола и една асистенция в 18 мача в Премиър лийг.

Новият мениджър на Челси Лиъм Росиниър иска подсилване в халфовата линия, за да имат "сините" по-големи шансове да се преборят за участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Астън Вила и Тотнъм също имат интерес към Пакета, но за момента неговото единствено желание е да се завърне в родината си.

