Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  3. Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

  • 3 март 2026 | 20:37
  • 793
  • 0
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Една ера в мароканския футбол приключи. Във вторник селекционерът Уалид Реграги официално прекрати договора си с Кралската мароканска футболна федерация, слагайки край на своя престой начело на националния отбор, започнал през август 2022 г. Информацията за това дойде от сайта Panafricafootball.com.

Трусът при полуфиналиста от Мондиал 2022 идва броени месеци преди старта на идното Световно първенство.

Решението на Реграги идва след месеци на спекулации, подсилени от загубения финал за Купата на африканските нации (КАН) 2025 срещу Сенегал. Двубоят се изигра на 18 януари в Рабат и поражението в него се оказа решаващо за бъдещето на специалиста. Още тогава се появиха спекулации за раздяла.

Въпреки че една страница от историята на мароканския футбол е затворена, федерацията вече работи по написването на следващата. Според информации от кухнята, основен фаворит за поста е Мохамед Уахби, който изведе юношеския отбор на страната до 20 години до световната титла. Неговата основна задача ще бъде да подготви тима за предстоящото Световно първенство през 2026 г.

Очаква се към щаба на новия селекционер да се присъедини и португалецът Жоао Сакраменто. Бившият асистент на Жозе Моуриньо е гласен да допринесе със своя опит от най-високо ниво в европейския футбол.

Малко след публикуването на информацията от мароканската федерация официално отрекоха за раздяла с Реграги.

Мароко инвестира 1,4 млрд. долара в шестте стадиона за Мондиал 2030
Мароко инвестира 1,4 млрд. долара в шестте стадиона за Мондиал 2030
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Нямаме право на грешка

Гуардиола: Нямаме право на грешка

  • 3 март 2026 | 15:39
  • 5973
  • 0
В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

  • 3 март 2026 | 15:34
  • 1862
  • 12
"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

  • 3 март 2026 | 15:16
  • 825
  • 2
Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

  • 3 март 2026 | 15:12
  • 956
  • 0
Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

  • 3 март 2026 | 14:57
  • 2899
  • 16
Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

  • 3 март 2026 | 14:20
  • 12453
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 20706
  • 22
Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

  • 3 март 2026 | 19:15
  • 15220
  • 33
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 6274
  • 0
Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

  • 3 март 2026 | 21:01
  • 815
  • 3
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 23055
  • 58
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 29944
  • 48