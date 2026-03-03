Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Една ера в мароканския футбол приключи. Във вторник селекционерът Уалид Реграги официално прекрати договора си с Кралската мароканска футболна федерация, слагайки край на своя престой начело на националния отбор, започнал през август 2022 г. Информацията за това дойде от сайта Panafricafootball.com.

Трусът при полуфиналиста от Мондиал 2022 идва броени месеци преди старта на идното Световно първенство.

Решението на Реграги идва след месеци на спекулации, подсилени от загубения финал за Купата на африканските нации (КАН) 2025 срещу Сенегал. Двубоят се изигра на 18 януари в Рабат и поражението в него се оказа решаващо за бъдещето на специалиста. Още тогава се появиха спекулации за раздяла.

Въпреки че една страница от историята на мароканския футбол е затворена, федерацията вече работи по написването на следващата. Според информации от кухнята, основен фаворит за поста е Мохамед Уахби, който изведе юношеския отбор на страната до 20 години до световната титла. Неговата основна задача ще бъде да подготви тима за предстоящото Световно първенство през 2026 г.

Очаква се към щаба на новия селекционер да се присъедини и португалецът Жоао Сакраменто. Бившият асистент на Жозе Моуриньо е гласен да допринесе със своя опит от най-високо ниво в европейския футбол.

Малко след публикуването на информацията от мароканската федерация официално отрекоха за раздяла с Реграги.

