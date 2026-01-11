Популярни
Уест Хам трудно се справи с КПР, Кастейянос с първи гол

  • 11 яну 2026 | 20:07
  • 436
  • 0
Уест Хам трудно се справи с КПР, Кастейянос с първи гол

Уест Хам преодоля много трудно третия кръг на ФА Къп. “Чуковете” победиха втородивизионния Куинс Парк Рейнджърс с 2:1 след продължения. Валентин Кастейянос отбеляза победния гол в 98-ата минута. За аржентинеца, който бе привлечен от Лацио в понеделник, това бе първи гол за клуба.

Тимът на Нуно Еспирито Санто записа първа победа от 8 ноември насам, но представянето няма да му вдъхне много оптимизъм. Треньорът направи шест промени в състава, а неговият тим не отправи удар към вратата на съперника в първия половин час. Крисенсио Съмървил тества вратаря на гостите в 32-ата минута, а дълбоко в добавеното време на първата част откри резултата.

“Чуковете” се представиха малко по-добре в началото на второто полувреме, но гостите постепенно заиграха по-уверено. КПР изравни в 65-ата минута с попадение на Ричард Коне, който се възползва от центриране на Карамоко Дембеле. Домакините отговориха, но не успяха да стигнат до гол в редовното време и се стигна до продължения. Съмървил продължи да е сред най-активните и в 98-ата минута центрира към Кастеянос, който се разписа след удар с глава.

