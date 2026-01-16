Популярни
  2. Атлетико Сан Луис
  3. Бивш италиански национал предпочете да остане в Мексико, вместо да стане съотборник на Божинов в Пиза

Бивш италиански национал предпочете да остане в Мексико, вместо да стане съотборник на Божинов в Пиза

  • 16 яну 2026 | 00:15
  • 377
  • 0
В крайна сметка Пиза няма да привлече нападателя на мексиканския Атлетико Сан Луис Жоао Педро и така той няма да стане съотборник на българския защитник Росен Божинов. “Неровердите” бяха готови да платят откупната му клауза от 3,5 млн. долара, но бившият италиански национал потвърди в социалните мрежи, че не желае да се връща в Серия "А", където изигра над 200 мача с екипа на Каляри.

“През последните няколко дни се изговори много за моето бъдеще. Искам искрено да благодаря на Пиза и на всички замесени в преговорите за техните професионализъм и уважение. В момента обаче аз съм щастлив тук и чувството е прекрасно. Главата ми е тук и ще остана”, написа 33-годишният бразилец с италиански паспорт, който има 13 гола в 18 мача за своя тим през този сезон.

Снимки: Gettyimages

