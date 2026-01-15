Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Росен Божинов може да дебютира за Пиза още утре

Росен Божинов може да дебютира за Пиза още утре

  • 15 яну 2026 | 15:31
  • 290
  • 0

Росен Божинов може да направи дебюта си в Серия А още утре. Само часове след историческия си трансфер българският защитник има реален шанс да запише първите си минути с екипа на Пиза в гостуването на Аталанта от 21-вия кръг на италианското първенство.

Sportal.bg научи, че всички документи на Божинов вече са уредени и с 90% сигурност националът ще попадне в групата на тима, воден от Алберто Джилардино. Шансът българинът да е дори титуляр не е никак малък, защото италианският наставник залага на формация с трима централни бранители, а има немалко кадрови проблеми на тази позиция след като контузени са Раул Албиол, Матеус Лусиарди и Даниел Деноон.

Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер
Официално: Пиза привлече Росен Божинов в исторически за българския футбол трансфер

При участие в мача 20-годишният бранител ще се превърне в десетия българин, играл в Серия А, след Николай Илиев, Христо Стоичков, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Александър Тонев, Андрей Гълъбинов, Кирил Десподов, Валентин Антов и Петко Христов. Единственият българин без минути в първенството остава Николай Михайлов, който записа участие единствено за Купата на Италия при загубата на Верона от Сампдория с 1:4.

Пиза се намира в изключително тежка ситуация. Отборът е последен в класирането с 13 точки и е сред тимовете с най-много допуснати голове. Именно стабилизиране на защитата е една от основните цели с привличането на Росен Божинов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 15:05
  • 6007
  • 8
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 15 яну 2026 | 13:35
  • 26903
  • 7
Арда тръгна с класика над аматьори

Арда тръгна с класика над аматьори

  • 15 яну 2026 | 13:33
  • 1020
  • 0
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 14502
  • 11
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 12989
  • 17
Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

  • 15 яну 2026 | 11:01
  • 1439
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 14482
  • 20
Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 21171
  • 23
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 12989
  • 17
Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

Ботев (Пд) 2:0 Марица - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 15:05
  • 6007
  • 8
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 13571
  • 35
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 10719
  • 8