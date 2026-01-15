Росен Божинов може да дебютира за Пиза още утре

Росен Божинов може да направи дебюта си в Серия А още утре. Само часове след историческия си трансфер българският защитник има реален шанс да запише първите си минути с екипа на Пиза в гостуването на Аталанта от 21-вия кръг на италианското първенство.

Sportal.bg научи, че всички документи на Божинов вече са уредени и с 90% сигурност националът ще попадне в групата на тима, воден от Алберто Джилардино. Шансът българинът да е дори титуляр не е никак малък, защото италианският наставник залага на формация с трима централни бранители, а има немалко кадрови проблеми на тази позиция след като контузени са Раул Албиол, Матеус Лусиарди и Даниел Деноон.

При участие в мача 20-годишният бранител ще се превърне в десетия българин, играл в Серия А, след Николай Илиев, Христо Стоичков, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Александър Тонев, Андрей Гълъбинов, Кирил Десподов, Валентин Антов и Петко Христов. Единственият българин без минути в първенството остава Николай Михайлов, който записа участие единствено за Купата на Италия при загубата на Верона от Сампдория с 1:4.

Пиза се намира в изключително тежка ситуация. Отборът е последен в класирането с 13 точки и е сред тимовете с най-много допуснати голове. Именно стабилизиране на защитата е една от основните цели с привличането на Росен Божинов.