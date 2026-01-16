Популярни
  3. Роберто Мартинес не изключва изненади в състава на Португалия за Мондиал 2026

Роберто Мартинес не изключва изненади в състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 16 яну 2026 | 05:43
Роберто Мартинес не изключва нищо. Шест месеца преди началото на Световното първенство през 2026 г., селекционерът на Португалия обсъди възможността да изненада със състава и да даде шанс на бившия играч на Спортинг, Визела и Каса Пиа, Нуно Морейра, който в момента играе в Бразилия за Васко да Гама.

„Винаги е бил играч, още когато бях тук в Португалия, който притежава важни качества. Много ми хареса периодът на адаптация, който премина, процесът, който протича в Бразилия. Мисля, че израсна много като футболист. В бъдеще вратите винаги са отворени. И ние следим отблизо какво прави в Бразилия“, увери испанският треньор в изявление за ESPN Brasil, обяснявайки конкурентоспособността на бразилския футбол.

„Играчът, който играе в Бразилейрао, е много подготвен, защото това е много взискателно състезание. Има тактически аспекти, но има много ситуации един срещу един... Има технически и тактически изисквания към играча на най-високо, най-високо ниво. Мога да разбера, че играчът, който израства в Бразилейрао и в бразилските отбори, постига много, много, много високо ниво на конкурентоспособност и тактика“, допълни той.

26-годишният нападател е юноша на Алваладе, но не успява да играе за първия отбор и напуска Б отбора за Визела през 2021 г., присъединявайки се към Каса Пиа през 2024 г. Преди година той напуска страната за първи път и се отправя към Бразилия, към Васко да Гама, за който отбеляза 11 гола и направи 7 асистенции в 56 мача през 2025 г.

Снимки: Gettyimages

