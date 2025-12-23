Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Роберто Мартинес: Това поколение на Португалия трябва да заслужи да бъде наричано най-доброто

Роберто Мартинес: Това поколение на Португалия трябва да заслужи да бъде наричано най-доброто

  • 23 дек 2025 | 14:28
  • 302
  • 1
Роберто Мартинес: Това поколение на Португалия трябва да заслужи да бъде наричано най-доброто

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес смята, че разполага с много силна група в националния отбор, осеяна с уникални индивидуални таланти. Говорейки за най-голямата сила на Португалия, той подчерта „тактическата гъвкавост“. „Това е свързано с възпитанието на португалския футболист: те са конкурентни и обичат тактическата информация. Тази комбинация ти позволява да използваш различни начини на игра в зависимост от това, което е необходимо“, отбелязва той в интервю за вестник "Марка".

Запитан дали това ще бъде златното поколение на португалския футбол, отговорът е любопитен. "Най-доброто поколение на португалския футбол е това от 1966 г. Когато говорим за награждаване на едно поколение, това трябва да е група, която е спечелила титла, аспект, който ги отличава. Тази съблекалня заслужава да бъде най-доброто поколение досега, но това не е даденост. Това трябва да се спечели на терена“, заяви той.

След това той премина към анализ на някои конкретни играчи, като Витиня, за когото треньорът Луис Енрике каза: "Това не е моята тактика, това е PlayStation". "Витиня е способен да изпълнява това, което треньорите мислят във всеки един момент. Той има технически способности да предвиди какво ще се случи в играта. Бих се присъединил към тези думи на Луис Енрике“, каза той, преминавайки към съотборника му от ПСЖ Нуно Мендеш, за когото вече е казвал, че е най-добрият ляв бек в света: "Той е с най-много качества. Може да играе отвън или отвътре, може да бъде по-скоро "десетка", отколкото бек, знае как да стига до наказателното поле, може да действа като трети централен защитник... Не съм виждал ляв бек, който да е толкова добър в толкова много различни роли."

Селекционерът говори и за спечелването на Лигата на нациите. "Турнирът се подобряваше, докато не достигна точка, в която се превърна в състезанието за национални отбори с най-голям брой мачове (10). Освен това се провежда в продължение на 10 месеца, което изисква голямо усилие и постоянство. Във финалната четворка Португалия победи Германия в Германия 25 години по-късно и след това се изправи срещу Испания, европейски шампион, за първи път на финал. По-трудни мачове няма. Няма престижа на Европейско или Световно първенство, но степента на трудност е много висока.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

  • 23 дек 2025 | 13:44
  • 684
  • 0
Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

  • 23 дек 2025 | 13:32
  • 1202
  • 0
Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

  • 23 дек 2025 | 12:08
  • 690
  • 0
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 4481
  • 5
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 13284
  • 24
Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

  • 23 дек 2025 | 11:06
  • 1666
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 4398
  • 26
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 13284
  • 24
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 9265
  • 16
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 14903
  • 39
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 4481
  • 5
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 6180
  • 18