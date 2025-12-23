Роберто Мартинес: Това поколение на Португалия трябва да заслужи да бъде наричано най-доброто

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес смята, че разполага с много силна група в националния отбор, осеяна с уникални индивидуални таланти. Говорейки за най-голямата сила на Португалия, той подчерта „тактическата гъвкавост“. „Това е свързано с възпитанието на португалския футболист: те са конкурентни и обичат тактическата информация. Тази комбинация ти позволява да използваш различни начини на игра в зависимост от това, което е необходимо“, отбелязва той в интервю за вестник "Марка".

Запитан дали това ще бъде златното поколение на португалския футбол, отговорът е любопитен. "Най-доброто поколение на португалския футбол е това от 1966 г. Когато говорим за награждаване на едно поколение, това трябва да е група, която е спечелила титла, аспект, който ги отличава. Тази съблекалня заслужава да бъде най-доброто поколение досега, но това не е даденост. Това трябва да се спечели на терена“, заяви той.

#LaPortada 🗞️ ENTREVISTA A ROBERTO MARTÍNEZ | "Diogo Jota es esa luz que te hace recordar que tenemos que disfrutar" pic.twitter.com/mksLsm65BP — MARCA (@marca) December 22, 2025

След това той премина към анализ на някои конкретни играчи, като Витиня, за когото треньорът Луис Енрике каза: "Това не е моята тактика, това е PlayStation". "Витиня е способен да изпълнява това, което треньорите мислят във всеки един момент. Той има технически способности да предвиди какво ще се случи в играта. Бих се присъединил към тези думи на Луис Енрике“, каза той, преминавайки към съотборника му от ПСЖ Нуно Мендеш, за когото вече е казвал, че е най-добрият ляв бек в света: "Той е с най-много качества. Може да играе отвън или отвътре, може да бъде по-скоро "десетка", отколкото бек, знае как да стига до наказателното поле, може да действа като трети централен защитник... Не съм виждал ляв бек, който да е толкова добър в толкова много различни роли."

Селекционерът говори и за спечелването на Лигата на нациите. "Турнирът се подобряваше, докато не достигна точка, в която се превърна в състезанието за национални отбори с най-голям брой мачове (10). Освен това се провежда в продължение на 10 месеца, което изисква голямо усилие и постоянство. Във финалната четворка Португалия победи Германия в Германия 25 години по-късно и след това се изправи срещу Испания, европейски шампион, за първи път на финал. По-трудни мачове няма. Няма престижа на Европейско или Световно първенство, но степента на трудност е много висока.“