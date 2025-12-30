Избраха Роберто Мартинес за Най-добър каталунски треньор за 2025 г.

Роберто Мартинес, националният селекционер на Португалия, получи в понеделник наградата за най-добър каталунски треньор за 2025 г., връчена от Каталунската футболна федерация на церемония, проведена в Antiga Fàbrica Estrella Damm в Барселона. Наставникът получи отличието от Жорди Кройф, негов близък приятел и син на Йохан Кройф, световна футболна легенда и еталон за селекционера на Португалия.

Специалистът призна, че е „много щастлив от това признание и от присъствието си на празника на каталунския футбол“, подчертавайки, че Португалия има „много красив проект“ и че Световното първенство „ще бъде фантастично, сложно и с трудна логистика“. Роберто Мартинес оцени изненадата, която каталунската федерация му поднесе, като покани Жорди Кройф да му връчи наградата.

Roberto Martinez recognized as the Best Catalan Coach of 2025. pic.twitter.com/cZKfze5xso — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) December 29, 2025

„Нашите отношения започнаха през 1995 г., когато бях в Уигън. Бяхме двама каталунци в Англия“, обясни той.

Селекционерът на Португалия спечели наградата, след като получи 58,53% от гласовете на журито, изпреварвайки Пеп Гуардиола (31,71%), треньор на Манчестър Сити, и Пере Ромеу (9,76%), наставник на женския отбор на Барселона. 43-мата членове на журито включват журналисти, каталунски политици и представители на различни спонсори.