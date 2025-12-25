Кристиано Роналдо в преследване на гол №1000

Камък по камък, гол по гол, Кристиано Роналдо изгради през своята дълга и успешна кариера планина от рекорди, от която може да ти се завие свят. В момента върхът е на кота 943 попадения, само на 57 от митичните 1000 гола – число, което никой не е достигал официално. Основната цел на португалеца през 2026 г. е да спечели Световното първенство, шестото, на което ще участва с националния си отбор, но в индивидуален план предизвикателството е ясно: да бъде първият, който ще забие знамето на върха на гол №1000.

Кристиано е отбелязал 943 гола в 1292 мача от дебюта си със Спортинг в Португалия през 2002 г. Средната му резултатност е 0,72 гола на мач за цялата му кариера, което е изумително. Но откакто подписа с Ал Насър през 2023 г., португалецът не само че не намали темпото, а дори повиши ефективността си: той има 104 гола в 117 мача в Саудитска Арабия, което прави средно по 0,88 на среща. С тази скорост, която дори се увеличи през този сезон (12 гола в 13 мача), и ако контузиите го подминат, Кристиано може да мечтае да достигне 1000 попадения, изигравайки още около 60 мача. През 2025 г. той записа 46 мача за клуб и национален отбор, въпреки че пропусна десет поради контузия. Ако Португалия стигне далеч на Световното първенство, не би било немислимо той да постигне целта си още там.

Разбира се, предизвикателството е трудно, но не и невъзможно. Не и за Кристиано, който през 2023 г. и 2024 г. вкара над 50 попадения (съответно 54 и 51) – цифри, напомнящи за най-добрата му версия в Реал Мадрид, който напусна през 2018 г. Неговата ненаситност и глад за успехи не са намалели с възрастта. Откакто отиде в арабския футбол, титлите му се изплъзват, но не и отличията за голмайстор, които той спечели през последните два сезона и се стреми да завоюва и през настоящата кампания, в която ще навърши 41 години.

Кариерата на Кристиано е белязана от съборени стени, които е почти невъзможно да бъдат изградени отново. Неговите 143 гола като национал са умопомрачителна цифра. Лионел Меси, вечният му съперник, го следва далеч назад със 115. В Мадрид Мбапе наскоро изравни рекорда му от 59 гола в една календарна година, но все още изглежда трудно да си представим бъдеще, в което французинът ще достигне 450 гола с бялата фланелка – число, което никой друг не е постигал. Той има много повече рекорди, но това, че е голмайстор №1 в историята на националните отбори и на Реал Мадрид, е основното доказателство за способностите на Кристиано, който продължава да преследва хилядното си попадение.



ИГНАСИО КАМАЧО, AS