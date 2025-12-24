Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  Роберто Мартинес: Стремежът на Роналдо да бъде най-добрият е заразителен

Роберто Мартинес: Стремежът на Роналдо да бъде най-добрият е заразителен

  24 дек 2025 | 04:43
  • 126
  • 0
Роберто Мартинес: Стремежът на Роналдо да бъде най-добрият е заразителен

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес разкри защо Кристиано Роналдо продължава да бъде ключова фигура в състава, въпреки напредналата си футболна възраст.

На въпрос защо нападателят, който скоро ще навърши 41 години, остава безспорен титуляр, Мартинес изтъкна неговия професионализъм и отдаденост.

„Всичко се дължи на неговото отношение. Трите основни неща, които постоянно анализираме, са талантът, опитът и подходът, който той може да донесе на националния отбор“, заяви испанският специалист.

„Именно максималните изисквания, които той предявява към себе си, за да помага на отбора, позволяват на капитана да остане в състава. Неговият стремеж да бъде най-добрият е заразителен. Статистиката от 25 гола в 30 мача показва, че действията му на терена носят огромна полза на отбора“, добави Мартинес.

Снимки: Gettyimages

