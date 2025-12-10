Популярни
  Португалия
  3. Дръзката прогноза на Джокович за финала на Мондиал 2026

Дръзката прогноза на Джокович за финала на Мондиал 2026

  • 10 дек 2025 | 11:42
  • 265
  • 0

Новак Джокович, който не крие любовта си към футбола, направи неочаквана прогноза за финала на Световното първенство през 2026 г., определяйки Португалия като победител срещу... Мексико.

Сръбската тенис звезда, която често гледа футболни мачове, с особен афинитет към Милан, присъства на последното Гран При на Формула 1 за сезона в Абу Даби. Там, в интервю за ютюбъра Мохамед Аднан, Джокович беше помолен да прогнозира резултата от най-голямото футболно събитие. Без особено колебание, 38-годишният Новак заяви: „Ще бъда смел и ще кажа, че Португалия ще победи Мексико на финала.“ Неговата прогноза е особено дръзка, предвид историята на двете страни в турнира. В близо 100-годишната история на Световното първенство, най-доброто класиране на Португалия е трето място през 1966 г., докато съставът на Мексико е достигал до четвъртфиналите през 1970 и 1986 г.

Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе на стадионите в САЩ, Мексико и Канада, се очаква да прикове вниманието на феновете по целия свят, като откриващият мач е насрочен за 11 юни в Мексико Сити, а големият финал ще се състои на 19 юли на стадион MetLife в Ню Джърси.

