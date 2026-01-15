Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

От Наполи търсят начин да се разделят със своя нападател Лоренцо Лука още през този месец, въпреки че го привлече едва през миналото лято, съобщава Джанлука Ди Марцио.

От клуба работят по няколко варианта за напускането на италианския футболист. Единият от тях е възможна размяна с Ал-Хилал, която да включва бразилския голмайстор Маркуш Леонардо. Споменава се и за интерес на Бешикташ към Лука, но според Николо Скира 25-годишният играч не е приоритет за истанбулския гранд. От друга страна, един от възможните негови заместници в Наполи е мароканският нападател на Фенербахче Юсеф Ен-Несири, като неговият клуб е склонен на преотстъпване. Преговорите между двете страни могат да се задълбочат, ако в Рома откажат да пратят своя нападател Евън Фъргюсън в италианския шампион.

#Napoli are exploring multiple options involving Lorenzo Lucca, including a potential swap deal with Al-Hilal for Brazilian striker Marcos Leonardo. Beşiktaş remain another possibility if they sell Abraham. @DiMarzio pic.twitter.com/ijPPltkZax — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 15, 2026

Лука има само два гола в своите 22 мача за Наполи през този сезон, като в повечето случаи влиза като резерва. Така той повече не попада в плановете на наставника Антонио Конте, като клубът е готов да се раздели и с крилото Ноа Ланг, за да финансира привличането на нов нападател.

En-Nesyri is an option for #Napoli’s attack in case of departures. Fenerbahce are open to a loan move. If Roma decide not to let Ferguson go, Napoli could therefore step up talks for the forward.



However, before moving, the club needs to make a sale: one between Lucca and Lang… pic.twitter.com/joB3G87bFF — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 15, 2026

Снимки: Gettyimages