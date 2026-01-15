Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Асистентът на Конте: Трябва да запазим хладнокръвие

Асистентът на Конте: Трябва да запазим хладнокръвие

  • 15 яну 2026 | 05:45
  • 248
  • 0

Наполи стигна само до разочароващо равенство 0:0 срещу Парма на стадион „Диего Армандо Марадона“, като помощник-треньорът Кристиан Стелини посочи лошия късмет, умората и пропуснатите моменти като ключови фактори за нулевото реми. След последния съдийски сигнал Стелини призна, че на Наполи му е липсвала острота в атака, въпреки че отборът е контролирал мача през по-голямата част от времето. Той изрази мнение, че изходът от двубоя е бил решен от малки детайли, особено в наказателното поле.

„Липсваше ни и малко късмет, защото имаше толкова много ситуации в пеналта, но при нито една от тях не получихме правилния рикошет или не уцелихме точния момент“, коментира Стелини.

Специалистът също така отбеляза недостатъците в играта през първото полувреме, обяснявайки, че Наполи е действал твърде бавно и неточно с топката, което е ограничило способността на тима да създава голови положения срещу добре организираната защита на Парма. Умората беше друга повтаряща се тема в неговия анализ. Стелини подчерта, че Наполи плаща цената за това, че разчита на едни и същи играчи през няколко дни.

„От доста време играем с едни и същи футболисти и когато имаш мач на всеки два-три дни, понякога ти липсва онази свежест, която идва от възстановяването на физическата и психическата енергия“, обясни той.

Запитан за психологическото състояние на отбора, особено на фона на резултата на Интер, Стелини настоя, че тимът му трябва да остане сплотен.

„Трябва да запазим хладнокръвие и да работим върху манталитета на играчите и на целия отбор“, каза той, като отбеляза, че няколко контузени състезатели продължават да усложняват управлението на състава.

Стелини също така даде яснота относно смяната на Давид Нерес, разкривайки, че крилото отново е почувствало болка след влизането си в игра. Той потвърди, че все още няма ясен срок за завръщането на Андре-Франк Замбо Ангиса, който е получил усложнение в процеса на възстановяване.

