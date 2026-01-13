Конте с наказание, което изтича точно преди дербито с Ювентус

Треньорът на шампиона Наполи Антонио Конте беше наказан за две срещи заради червения си картон в изминалото дерби на Серия “А” срещу Интер през уикенда. Отделно той е глобен с 15 000 евро.
Така наставникът няма да може да води тима си от пейката в шампионатните двубои срещу Парма (14 яну) и Сасуоло (17 яну), но ще бъде на линия за сблъсъка с Ювентус (25 яну).
Конте беше изгонен заради острия си протест срещу съдиите покрай отсъждането на дузпата, от която Интер поведе с 2:1. После обаче неаполитанците все пак успяха да изравнят за крайното 2:2 на “Джузепе Меаца”.