Конте с наказание, което изтича точно преди дербито с Ювентус

Треньорът на шампиона Наполи Антонио Конте беше наказан за две срещи заради червения си картон в изминалото дерби на Серия “А” срещу Интер през уикенда. Отделно той е глобен с 15 000 евро.

Така наставникът няма да може да води тима си от пейката в шампионатните двубои срещу Парма (14 яну) и Сасуоло (17 яну), но ще бъде на линия за сблъсъка с Ювентус (25 яну).

Конте беше изгонен заради острия си протест срещу съдиите покрай отсъждането на дузпата, от която Интер поведе с 2:1. После обаче неаполитанците все пак успяха да изравнят за крайното 2:2 на “Джузепе Меаца”.

🤯 Antonio Conte perdiendo los papeles una vez mas

🟥 Pateo una botella de agua en modo protesta, gritó al cuarto árbitro en la cara y fue expulsado

⚽️ #InterNapoles

🏆 #SerieA

🎥@TonyBaccalaNYpic.twitter.com/BPnK8GEbSi — Pável Fernández (@PavelFdez) January 13, 2026