  2. Наполи
  3. Конте с наказание, което изтича точно преди дербито с Ювентус

Конте с наказание, което изтича точно преди дербито с Ювентус

  • 13 яну 2026 | 16:56
  • 441
  • 0

Треньорът на шампиона Наполи Антонио Конте беше наказан за две срещи заради червения си картон в изминалото дерби на Серия “А” срещу Интер през уикенда. Отделно той е глобен с 15 000 евро.

Така наставникът няма да може да води тима си от пейката в шампионатните двубои срещу Парма (14 яну) и Сасуоло (17 яну), но ще бъде на линия за сблъсъка с Ювентус (25 яну).

Конте беше изгонен заради острия си протест срещу съдиите покрай отсъждането на дузпата, от която Интер поведе с 2:1. После обаче неаполитанците все пак успяха да изравнят за крайното 2:2 на “Джузепе Меаца”.

