От Наполи договорили халф на Уулвърхамптън

  • 13 яну 2026 | 15:49
Италианският футболен клуб Наполи е постигнал договорка с агентите на полузащитника на английския УулвърхамптънЖоао Гомеш, съобщава „Гадзета дело Спорт“. Според медиите на Апенините спортният директор на италианския шампион Джовани Мана е голям почитател на бразилския футболист, поради което бърза да осигури привличането му в състава. Жоао Гомеш обаче има договор с „вълците“ до 2030 година и ще се наложи неаполитанците да преговарят за неговия подпис.

Уулвърхамптън изглежда като най-сигурния кандидат за изпадане от Висшата лига с едва 7 точки и една победа след 21 кръга. Тимът, воден от Роб Едуардс, е на 14 точки от спасителната зона. В качеството си на най-скъпоплатен играч в клуба, 24-годишният Гомеш вероятно ще напусне при подобно стечение на обстоятелствата. Наполи заема 4-ото място в Серия А с 39 точки, на 4 зад лидера Интер.

Снимки: Gettyimages

