Ново разочарование и трето поредно равенство за Наполи

  • 14 яну 2026 | 21:37
  • 996
  • 2

Наполи записа трето поредно равенство в Серия "А", след като направи 0:0 с Парма на свой терен в отложен двубой от 16-ия кръг. Скот Мактоминей видя как негов гол в началото бе отменен заради много тънка засада, а след това натискът на "партенопеите" така и не даде резултат. Това означава, че Интер може да дръпне с шест точки пред Наполи, ако по-късно тази вечер победи Лече.

Ноа Ланг започна като титуляр за шампионите, като той и Матео Политано действаха зад Расмус Хойлунд. Жоан Жезус пропусна двубоя заради наказание, а тройката в защита бе Ди Лоренцо - Рахмани - Бонджорно. Антонио Конте не можеше да води отбора си от скамейката, тъй като изтърпяваше наказание.

Карлос Куеста бе направил куп промени в своя състав. Треньорът на Парма заложи този път на трима централни защитници. Патрик Кутроне бе подкрепян от Якоб Ондрейка, вместо от Матео Пелегрино. Имаше дори промяна във вратата, като Филипо Риналди дебютира в Серия А.

Първото полувреме бе под стандартите на Наполи. Домакините все пак отбелязаха гол още в 11-ата минута чрез Скот Мактоминей, който направи добавка от метър. Попадението обаче бе отменено след намесата на ВАР заради изключително тънка засада на Мацоки преди това.

В 27-ата минута Бонджорно бе близо, след като засече с глава центриране на Ланг, но дебютантът Риналди реагира блестящо и изби. Малко по-късно стражът на Парма отрази и удар на Хойлунд.

През второто полувреме натискът на Наполи бе още по-ялов. В самото начало на частта домакините имаха претенции за дузпа заради евентуална игра с ръка в наказателното поле след удар от въздуха на Мактоменей. Повтореният не показаха много ясно ситуацията, но като че ли Чиркати игра по-скоро с гърди.

В 55-ата минута Кутроне блокира много опасен изстрел от воле на Ланг. Хойлунд и Рахмани също пропуснаха добри шансове и така Наполи не успя да преодолее Ривалди, който записа повече от добър дебют и бе избран за играч на мача.

Снимки: Imago

