Хулиан Алварес зарадва Атлетико в последната секунда

Атлетико Мадрид записа първа победа като гост в Ла Лига за 2026 година. "Дюшекчиите" се наложиха с 1:0 над последния в класирането Овиедо, а попадението отбеляза Хулиан Алварес в добавеното време. Отборът на Диего Симеоне за пореден път игра слабо далеч от своя "Метрополитано", но се добра до трите точки с единствения си точен удар в срещата.

Алварес не се беше разписвал в първенството от цели 4 месеца, въпреки че през февруари вече вкара срещу Барселона в първия полуфинал за Купата на краля и срещу Брюж в плейофите на Шампионската лига.

Измъченият успех прати Атлетико отново в топ 3. Мадридчани се изравниха по точки с Виляреал, който загуби като гост на Барселона, но са с по-добра голова разлика от "жълтата подводница".

Предвид натоварената програма и предстоящия реванш срещу Барселона, Симеоне очаквано даде почивка на повечето си звезди. От обичайните титуляри в последните седмици стартираха само Ян Облак и Александър Сьорлот, а дебют направи младият ляв бек Хулио Диас, който имаше немалка заслуга за гола.

През първото полувреме само намесите на Облак лишиха Овиедо от това да поведе в резултата. Домакините отправиха 10 изстрела до почивката, но словенският страж беше непробиваем.

Ситуацията не се промени много и след почивката. Отново домакиинте бяха по-активни и феновете на "Нуево Карлос Тертиере" вярваха, че любимците им ще стигнат до победа, която да ги доближи до отборите пред тях в класирането.

Влизането на Хулиан Алварес, а след това и на Коке, Джулиано Симеоне и Антоан Гризман, трябваше да покаже желанието на Атлетико да стигне до победата. Вместо това, "дюшекчиите" сбъркаха много подавания, а Овиедо все по-често стреляше към вратата на Облак.

Равенството също щеше да бъде добре прието от астурийци, но в последните секунди от добавеното време те се огънаха. Хулио Диас със сетни сили спаси топката до тъчлинията и разтегли към Науел Молина. Центрирането на аржентинеца обърка защитата на Овиедо, а Алварес това и чакаше. Паяка елегантно овладя топката и с мощен шут с левия крак донесе победата на "лос колчонерос".

Снимки: Gettyimages