Олмо: На „Камп Ноу“ са се случвали исторически обрати

  • 1 март 2026 | 02:48
  • 265
  • 0

Полузащитникът на Барселона Дани Олмо оцени шансовете на отбора си за достигане до финала за Купата на краля, след като загуби първия 1/2-финал с 0:4 от Атлетико Мадрид. Той коментира това непосредствено след победата на каталунците с 4:1 над Валенсия в 26-ия кръг.

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

“Пълни сме с надежда и мотивация да се върнем в играта срещу Атлетико. Очакваме страхотна атмосфера. Вече е доказано, че на „Камп Ноу“ са се случвали исторически обрати. Мисля, че можем да го направим във вторник. Статистиката говори сама за себе си. Искаме да вкараме колкото се може повече голове, за да спечелим, и да не допуснем нито един. Имам добри отношения с Фермин Лопес. Чувствам се комфортно с него. Разбираме се добре. Този път трябваше да играем повече заедно заради отсъствието на Педри. Първият гол беше отбелязан благодарение на добрия пресинг. Това е нашата отличителна черта. Радвам се за трите гола на Ямал. Той знае какво трябва да прави, няма ограничения и ние искаме да му помогнем”, каза Слот.

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме
4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

Решаващият полуфинален мач между Барселона и Атлетико Мадрид предстои на 3-ти март (вторник) и ще стартира от 22:00 часа българско време на "Спотифай Камп Ноу", а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на срещата в реално време.

