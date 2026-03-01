ПСЖ направи необходимото, за да увеличи дистанцията пред Ланс

Отборът на Пари Сен Жермен не допусна изненада и взе гостуването си на тима на Льо Авър с минималното 1:0. Единственият гол в мача отбеляза Брадли Баркола (37'), като парижани можеха и да запишат още по-убедителен пропуск, тъй като попадение на Дро Фернандес преди почивката бе отменено заради засада, а четвърт час преди края на редовното време Дезире Дуе пропусна дузпа.

Това помогна на шампионите да запазят лидерската си позиция в Лига 1 след края на 24-ия кръг на френската Лига 1.

Парижани не само запазиха първото място, но и увеличиха дистанцията си спрямо преследвача Ланс, който направи втора поредна грешка след 1:1 срещу Страсбург.

Съперникът от Льо Авър пък е на здравословна дистанция от девет точки пред тройката на дъното.

Домакините можеха и да се доближат до следващия във временното класиране, тъй като по-рано през деня съседите им от Анже допуснаха загуба с 0:2 от Монако.

Интересно присъствие имаше под рамката на вратата на домакините от Льо Авър, за които ръкавиците сложи Мори Диау. Той е бивш вратар на българския Локомотив (Пловдив) и пази за отбора от "града под тепетата" през сезон 2017/2018, където изигра общо шест мача и запази само една суха мрежа в родната efbet Лига.

Шампионите не успяха да осъществят намеренията си за ранно избухване и в 3-тата минута Хакими стреля в аут, а след това известно време нова реална голова ситуация нямаше.

Вместо това парижани стигнаха само до териториален натиск и чак в 14-ата минута спечелиха корнер.

В 24-ата минута видяхме и проява на качествата на стража на гостите Мори Диау, който отрази удар на Канг-Ин Лий.

Нататък опасностите продължиха и половин час след началото Уарън Заир-Емери засече центриране с глава над напречната греда.

В крайна сметка домакините бяха пречупени осем минути преди почивката, когато Баркола се озова на правилното място и в правилното време, за да засече центриране дълбоко в наказателното поле, а неговият удар отиде високо в левия ъгъл на вратата, където стана невъзможно за Мори Диау да се намеси.

Парижани пропуснаха бързо да решат всичко с втори гол, след като Дро Фернандес оплете топката в мрежата четири минути по-късно. Ситуацията бе преразгледана чрез системата ВАР и стана ясно, че е имало засада, а двубоят продължи при минимален аванс за гостите.

Веднага след почивката момчетата на Луис Енрике пропиляха нова изгодна възможност. Кварацхелия си освободи пространство и нанесе мощен шут, минал непосредствено над напречната греда.

В 50-ата минута Кварацхелия отново не успя да намери рамките на вратата и този път ударът му мина до десния страничен стълб.

В 54-ата минута бе и големият момент за домакините от Льо Авър, от който обаче те не се възползваха докрай. Централният нападател Иса Сумаре завърши индивидуална акция, след като преодоля бранителите на съперника и стреля, но стражът на шампионите Матвей Сафонов се хвърли и направи блестящо спасяване.

В 66-ата минута парижани получиха нов шанс да решат всичко, а Баркола се размина с възможност да вкара втори гол. Баркола пласира центриране в средата на вратата, където Диау също демонстрира блестящ вратарски рефлекс.

Десетина минути по-късно гостите пропиляха поредна ситуация, след като получиха правото да изпълнят дузпа след нарушение на халфа Люка Гурна-Дуат. Зад бялата точка застана Дезире Дуе, но Мори Диау направи ново спасяване.

В добавеното време домакините спечелиха право да изпълнят ъглов удар, но центрирането не бе достатъчно качествено и гостите избиха.

Малко преди последния съдийски сигнал пък Сумаре също изпробва късмета си и спечели нов корнер, от който също не излезе нищо и гостите сториха очакваното, поздравявайки се с успеха.

Victoire et trois points pour nos Parisiens au Havre 🤝#HACPSG I #Ligue1 pic.twitter.com/naM8pnokzv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 28, 2026

Така шампионите прибавиха три нови ценни точки и се върнаха към победите, след като направиха 2:2 в реванша от плейофите на Шампионската лига срещу Монако. В следващия кръг парижани ще играят отново с Монако, като този двубой предстои на 6-и март (петък) от 21:45 часа българско време.

Льо Авър пък не успя да спечели във втори пореден мач след поражението с 0:2 от Нант миналата седмица, а в идния кръг предстои гостуване на Брест. Този двубой е на 8-и март (неделя) от 18:15 часа българско време.