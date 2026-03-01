Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лос Анджелис Галакси
  Марко Ройс в Галакси до края на другата година

  • 1 март 2026 | 02:32
  • 264
  • 0
Германският полузащитник Марко Ройс подписа нов договор с Лос Анджелис Галакси. Информацията предава клубът лично в уебсайта си.

Новият договор на играча е до декември 2027 г., което означава, че той ще изиграе поне още два сезона в американската Мейджър Лийг Сокър, като първият от тях стартира миналата седмица.

Ройс е в клуба от лятото на 2024 г. До този момент халфът е изиграл общо 42 мача за калифорнийския отбор, отбелязвайки 9 гола и правейки 13 асистенции. Той спечели един турнир в лицето на Купата на МЛС.

Ройс преди това игра за Борусия (Дортмунд) в продължение на цели 12 години между 2012 и 2024 г. С клуба от Дортмунд Ройс спечели два пъти Купата на Германия и три пъти Суперкупата на Германия.

