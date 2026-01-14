Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев застана пред медиите преди последната контрола на “орлите” на турска земя. Бизнесменът пристигна в южната ни съседка, където ще гледа на живо своите футболисти срещу Ракув. Домусчиев говори за нивото в българското първенство, работата на БФС, новия собственик на ЦСКА и представянето на Лудогорец през есента. Собственикът също така отличи и четири отбора, които са фаворити за титлата - “орлите”, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948.

“Би трябвало не само с два, а с четири отбора да се намали бройката в първенството, но това е друга тема. Колкото по-добри отбори има с добри терени, толкова по-добре за българския футбол. Такива терени, да не обиждам клубове, които са правени преди 30-40 години и се правят компромиси, това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на БФС да ги търпи.

Казахте, че е ново ръководството на БФС. Бих коментирал лятото, защото искам да видя какви решения ще се вземат, дали ще се подобрят условията за игра - визирам терените, съблекалните, неща, които футболната централа спокойно може да ги иска. Ако бях член на Изпълкома, това отдавна да се е случило. Както беше навремето с осветлението, не се правеха компромиси и това да имат тренировъчни терени, а не да тренират на терените, на които играят. Това всичко стана, включително и ВАР-а, по мое време и с моята активна роля. Сега чакам да видим какви решения ще се вземат и ще коментирам дали става това ръководство, или не става.

Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик (б.р. като Валтер Папазки), който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите. Това е едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме, смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и даже повече от максималното от себе си.

Колкото по-силни отбори има в българското първенство с по-добри терени, толкова по-силно ще бъде то и ще има повече пари. Било от трансфери, от тв права или каквото и да е било друго.

Основните причини за по-лошото представяне на Лудогорец през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете. Но основното са контузиите и донякъде треньорски грешки. Виждате, че като сменихме треньора и имаме нов щаб, много сериозно подготвени хора, отборът играе по друг начин.

Няма да коментирам националния отбор. Първо да си оправим базата и местното първенство.

Ще гледаме надявам се един хубав мач днес. Много неща станах по правилния начин, след като бизнесът си каза думата.

Предполагам, че господин Караманджуков работи сериозно. Имаме някои позиции, на които искаме да се подсилим, но ние не взимаме футболисти просто така за бройката.

Не изключвам и ЦСКА за титлата. Не ЦСКА 1948, а ЦСКА. Не са чак толкова далеко, имаме страшно много мачове между нас. Ако влязат в първата четворка могат да объркат много сметки. Има 4 отбора, които са фаворити, включително и Лудогорец - ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски”, заяви Домусчиев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия