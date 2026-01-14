Алегри: Това няма да е съревнование между мен и Фабрегас, а Комо - Милан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри отказа да определи утрешното гостуване на Комо като съревнование между него и младия му колега Сеск Фабрегас и увери, че настоящият точков актив на “росонерите” е справедлив. Той също така коментира предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина, след като тази сутрин получи честта да бъде факлоносец.

“Имаме 40 точки в актива си и точно толкова сме си заслужили на терена. Те са добра основа и никой не може да ни ги отнеме. Сега трябва да се фокусираме върху следващите 19 мача и втората част от сезона, за да вземем точките, които са ни необходими за топ 4. Никлас Фюлкруг е аут, заради счупения палец на крака, който ще го извади за утре. Дано да е готов за неделя, иначе ще бъде на разположение срещу Рома. Страхиня Павлович пък е с девет шева на главата си, така че също няма да играе и ще бъде заместен от Кони Де Винтер. Рафаел Леао обаче е добре. Какво ни липсва? Трябва да бъдем малко по-агресивни в играта. Има моменти, в които сме малко уморени и в двете фази. Също така е необходимо да подобрим игровите ситуации, особено в това да бъдем технически по-прецизни. Играчите имат отлични качества и трябва да са убедени, че са силен тим. Мачът няма да бъде Фабрегас срещу Алегри, а Комо - Милан. Фабрегас върши страхотна работа, водейки оживен състав на Комо, който пресира добре и е технически силен. Той се справя чудесно, въпреки че е треньор от 2-3 години.

Трудно е да поставям оценки на сезона ни. Само мога да кажа, че треньорите на всички отбори в първенството отговарят с “ако” и “но”, когато ги питат. Такива отговори обаче не те водят никъде. Всеки има точките, които заслужава. Всички имат за какво да се оплакват. Ако Кристиан Пулишич беше вкарал три гола във Флоренция… Да, ама не го направи. Той обаче го е правил преди и може би ще го направи и утре. Трябва да се фокусираме върху представянето ни и да подобрим психическия ни фокус. Намираме се във втората част от сезона и нямаме време да компенсираме. В неделя играхме във Флоренция и след златен четвърт час трябваше да сме вкарали три гола чрез Пулишич. Ако вкараш, подходът е правилен, но ако ли не… Всичко зависи от резултата. Срещу Рома като домакини имахме ужасен половин час, след което поведохме, а през втората част имахме четири-пет положения. Това е футболът. Има непредвидими ситуации, с които трябва да се справиш, но всеки мач е различен. Съгласен съм, че изоставахме осем пъти, но във всички тях успяхме да наваксаме. Зависи дали виждаш чашата наполовина пълна или наполовина празна. Ако всичко беше перфектно, а във футбола това е невъзможно, всички срещи щях да приключват при 0:0 или победителят винаги щеше да е един и същ.

Да нося олимпийската факла беше прекрасно преживяване. Имаше толкова много хора. Спортът е чудесно нещо, като има правила и дисциплина. Много е важен за растежа на децата и младежите, които са образовани. Спортът образова и затова децата трябва да спортуват много. Много ми харесват ските, като от време на време ги практикувам и ми е много забавно. Пожелавам успех на Федерика Бриньоне и всички италиански участници на Олимпиадата. Вдъхновявах се от Алберто Томба. Когато ни посещаваше, училищата затваряха. В Италия се стремим към съвършенството и трябва да работим върху това. Това е глобално спортно събитие, което ще събере толкова много хора от различни страни в Италия, което е прекрасно нещо”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

