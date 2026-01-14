Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри стана поредната изявена спортна личност, която получи честта да бъде факлоносец на олимпийския огън преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Тази сутрин италианският треньор измина 200 метра с олимпийската факла в градчето Боргоманеро от областта Пиемонт, което е по средата на разстоянието между Торино и Милано. Усмивката на Алегри не слезе от неговото лице, докато той вървеше насред насъбралата се тълпа. На своя пресконференция преди изминалия мач с Дженоа именитият наставник изрази задоволството си от тази привилегия. “Това ще бъде вълнуващо и прекрасно преживяване. Благодаря на Италианския олимпийски комитет за предоставянето на тази възможност”, каза той тогава.

Mister Massimiliano #Allegri, allenatore del Milan, tedoforo d’eccezione per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 🔥 (via @antonello_gioia e @lollodean_) pic.twitter.com/rAXU6AGzdJ — MilanNews.it (@MilanNewsit) January 14, 2026

Преди него честта да носят олимпийската факла имаха други футболни легенди като Златан Ибрахимович, Филипо Индзаги и Джорджо Киелини, както и видни представители от други спортове като тенисистките Жасмин Паолини и Флавия Пенета, мотоциклетистите Франческо Баная и Макс Биаджи, волейболистите Иван Зайцев и Мириам Сила и лекоатлета Джанмарко Тамбери. Началото на Милано Кортина 2026 е на 6 февруари на "Сан Сиро", заради което ще бъде преместен мачът Милан - Комо от същия уикенд.