Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

  • 14 яну 2026 | 12:19
  • 291
  • 0
Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри стана поредната изявена спортна личност, която получи честта да бъде факлоносец на олимпийския огън преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Тази сутрин италианският треньор измина 200 метра с олимпийската факла в градчето Боргоманеро от областта Пиемонт, което е по средата на разстоянието между Торино и Милано. Усмивката на Алегри не слезе от неговото лице, докато той вървеше насред насъбралата се тълпа. На своя пресконференция преди изминалия мач с Дженоа именитият наставник изрази задоволството си от тази привилегия. “Това ще бъде вълнуващо и прекрасно преживяване. Благодаря на Италианския олимпийски комитет за предоставянето на тази възможност”, каза той тогава.

Преди него честта да носят олимпийската факла имаха други футболни легенди като Златан Ибрахимович, Филипо Индзаги и Джорджо Киелини, както и видни представители от други спортове като тенисистките Жасмин Паолини и Флавия Пенета, мотоциклетистите Франческо Баная и Макс Биаджи, волейболистите Иван Зайцев и Мириам Сила и лекоатлета Джанмарко Тамбери. Началото на Милано Кортина 2026 е на 6 февруари на "Сан Сиро", заради което ще бъде преместен мачът Милан - Комо от същия уикенд.

Следвай ни:

Още от Милано Кортина 2026

Травмата няма да спре олимпийската шампионка Клоуи Ким за Игрите в Милано-Кортина

Травмата няма да спре олимпийската шампионка Клоуи Ким за Игрите в Милано-Кортина

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 183
  • 0
България спечели четвърта квота в сноуборда за Олимпиадата

България спечели четвърта квота в сноуборда за Олимпиадата

  • 13 яну 2026 | 21:52
  • 2764
  • 1
Невероятно! Александър Кръшняк стигна финала в Световната купа

Невероятно! Александър Кръшняк стигна финала в Световната купа

  • 13 яну 2026 | 20:58
  • 12331
  • 12
Двама българи се класираха за финалите на СК по алпийски сноуборд в Австрия

Двама българи се класираха за финалите на СК по алпийски сноуборд в Австрия

  • 13 яну 2026 | 18:15
  • 1738
  • 0
261% увеличение спрямо обикновен януарски уикенд за Игрите в Милано Кортина 2026

261% увеличение спрямо обикновен януарски уикенд за Игрите в Милано Кортина 2026

  • 13 яну 2026 | 17:46
  • 1321
  • 1
Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

  • 13 яну 2026 | 17:17
  • 2494
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 15117
  • 34
Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 27094
  • 47
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 12549
  • 6
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 21517
  • 13
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 13073
  • 5
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 4595
  • 0