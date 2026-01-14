22 години по-късно: Аякс отново има Ибрахимович в състава си

От Аякс официално обявиха привличането на 19-годишното ляво крило Максимилиан Ибрахимович, който пристига с трансфер от Милан. Сделката е оформена като наем до края на сезона с опция за закупуването на играча, който ще носи фланелка с номер 27.

Тийнейджърът е големият син на главния съветник на миланския гранд Златан Ибрахимович. Любопитното е, че именно Аякс изстреля легендарния нападател на европейската футболна сцена. Бившият шведски национал беше част от амстердамци между 2001 и 2004 година. За тима той записа 110 мача с 48 гола и 17 асистенции, които му осигуриха трансфер в Ювентус за 16 млн. евро.

Welcome to Ajax, Maximilian Ibrahimović 🇸🇪 pic.twitter.com/03mAp28qCs — AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026

Ибрахимович-младши пък прекара три години и половина в школата на Милан след пристигането си от Хамарби. Той така и не записа официален мач за първия състав на “росонерите”, като през този сезон се състезаваше за техния дубъл в Серия D. Там младият талант от Швеция се отчете със 17 мача с 5 гола и 4 асистенции.