Деца определиха Лука Модрич за шампион по доброта

Ветеранът на Милан Лука Модрич получи наградата "Изграждаме добротата в спорта”. Това стана в навечерието на мача на "росонерите" срещу Фиорентина в Серия А, като носителят на "Златната топка" за 2018 бе награден от журналистката Гая Симонети, която е отговорник за специалните проекти на групата от спортни медии "Уси Тоскана".

За хърватския ас на Милан са гласували основно деца, които са го определили като "шампион по доброта на терена и в живота". Символът на добротата е фланелка, която е изрисувана изцяло от деца.

Наградата е създадена през есента на 2022 година, като е вдъхновена от жеста на вратаря на Тотнъм Гулиелмо Викарио, който тогава прие в дома си семейство, което бе избягало от войната, припомня БТА.

40-годишният Лука Модрич също направи хубав жест наскоро, като изпрати съобщение на съпричастност и подкрепа на фен на Милан, който бе оцелял след трагедията с пожара в швейцарския курорт Кран Монтана. Срещу Фиорентина той получи почивка и остана на пейката.