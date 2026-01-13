Леао под въпрос за двубоя с Комо

Нападателят на Милан Рафаел Леао може да пропусне гостуването на Комо в четвъртък. Според "Гадзета дело Спорт" португалецът продължава да има проблем в десния адуктор и Масимилиано Алегри ще реши в следващите два дни дали да рискува с включването му. Срещата с Комо бе отложена от 16-ия кръг поради участието на "росонерите" в Суперкупата на Италия.

Леао започна на резервната скамейка мача срещу Фиорентина (1:1) в неделя. Той влезе в 60-ата минута на мястото на новото попълнение Никлас Фюлкруг, а Милан се спаси от загуба след късен гол на друга резерва - Кристофър Нкунку. Според "Гадзета" португалецът иска да играе срещу Комо, но от щаба на "росонерите" подхождат предпазливо.

