Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шеф в Ботев Враца: Всички очакваха да имаме максимум две победи, а ние вече сме със седем

Шеф в Ботев Враца: Всички очакваха да имаме максимум две победи, а ние вече сме със седем

  • 13 яну 2026 | 13:18
  • 243
  • 0

Ботев Враца излиза с амбиция да елиминира Академик Бултекс 99 в квалификациите за efbet Купа на България, каза за БТА изпълнителният директор на клуба Христо Илиев. “Излизаме утре единствено и само за победа, както срещу всеки съперник”, добави Илиев.

Той припомни, че врачани вече са победили пловдивския тим с 92:72 в мач за първенство, игран през уикенда. Илиев допълни, че през последната седмица е имало здравословни проблеми в отбора, но към момента състоянието на състезателите е добро.

Той отчете и доброто представяне на Ботев в НБЛ през сезона досега. “Имаме седем победи и 21 точки, което ни отрежда осмо място във временното класиране. Всички очакваха да имаме максимум две победи, а ние вече сме със седем”, отбеляза той.

21 Ботев Враца 92:72 Академик Бултекс 99

По думите му целта на клуба е класиране в основната осмица.

“Ние сме най-младият отбор в лигата със средна възраст около 21 години, но показваме, че можем да се конкурираме на най-високо ниво”, допълни изпълнителният директор на врачанския клуб.

Двубоят с Академик Бултекс 99 е на 14 януари от 18:30 часа.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

  • 12 яну 2026 | 22:51
  • 2203
  • 0
Рилски спортист сменя залата за мача с Берое Стара Загора

Рилски спортист сменя залата за мача с Берое Стара Загора

  • 12 яну 2026 | 22:28
  • 1403
  • 1
Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

  • 12 яну 2026 | 22:25
  • 758
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 22:04
  • 785
  • 1
Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

  • 12 яну 2026 | 21:49
  • 1144
  • 0
Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 20:52
  • 8083
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

  • 13 яну 2026 | 13:35
  • 1874
  • 3
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 12877
  • 99
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 9297
  • 13
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 6688
  • 8
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 14040
  • 11
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 6539
  • 1