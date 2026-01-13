Шеф в Ботев Враца: Всички очакваха да имаме максимум две победи, а ние вече сме със седем

Ботев Враца излиза с амбиция да елиминира Академик Бултекс 99 в квалификациите за efbet Купа на България, каза за БТА изпълнителният директор на клуба Христо Илиев. “Излизаме утре единствено и само за победа, както срещу всеки съперник”, добави Илиев.

Той припомни, че врачани вече са победили пловдивския тим с 92:72 в мач за първенство, игран през уикенда. Илиев допълни, че през последната седмица е имало здравословни проблеми в отбора, но към момента състоянието на състезателите е добро.

Той отчете и доброто представяне на Ботев в НБЛ през сезона досега. “Имаме седем победи и 21 точки, което ни отрежда осмо място във временното класиране. Всички очакваха да имаме максимум две победи, а ние вече сме със седем”, отбеляза той.

По думите му целта на клуба е класиране в основната осмица.

“Ние сме най-младият отбор в лигата със средна възраст около 21 години, но показваме, че можем да се конкурираме на най-високо ниво”, допълни изпълнителният директор на врачанския клуб.

Двубоят с Академик Бултекс 99 е на 14 януари от 18:30 часа.

