Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

  • 23 фев 2026 | 18:07
  • 373
  • 0
Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

Двукратната шампионка на женската Национална баскетболна асоциация (WNBA) Кара Бракстън е починала на 43-годишна възраст. Официална причина за смъртта все още не е оповестена, но според някои медии Бракстън е станала жертва на автомобилна катастрофа.

Бракстън спечели титлата в WNBA два пъти с отбора на Детройт Шок – през 2006 и 2008 година. За своите 10 сезона в лигата тя записа средни показатели от 7,6 точки и 4,7 борби на мач.

След края на кариерата си в WNBA баскетболистката игра в Полша, Турция, Китай, Италия и Израел. През сезон 2012/13 американката беше част от руския Надежда (Оренбург).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Партизан излиза с най-доброто срещу Фенербахче

Партизан излиза с най-доброто срещу Фенербахче

  • 23 фев 2026 | 15:33
  • 359
  • 0
Легенда на Лейкърс за играчите на отбора след загубата от Бостън: Без сърце, слабо

Легенда на Лейкърс за играчите на отбора след загубата от Бостън: Без сърце, слабо

  • 23 фев 2026 | 15:12
  • 787
  • 0
Ясен е новият отбор на Джабари Паркър

Ясен е новият отбор на Джабари Паркър

  • 23 фев 2026 | 12:49
  • 1210
  • 0
Лос Анджелис Лейкърс откри статуя на легендарния Пат Райли

Лос Анджелис Лейкърс откри статуя на легендарния Пат Райли

  • 23 фев 2026 | 12:25
  • 634
  • 0
Кой какво направи в турнирите за Купата в Европа

Кой какво направи в турнирите за Купата в Европа

  • 23 фев 2026 | 11:58
  • 372
  • 0
Бостън се разправи с Лейкърс като гост

Бостън се разправи с Лейкърс като гост

  • 23 фев 2026 | 11:05
  • 834
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

  • 23 фев 2026 | 18:44
  • 11290
  • 51
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 15141
  • 58
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 15132
  • 11
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 22453
  • 15
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 3971
  • 5
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 8298
  • 0