Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

Двукратната шампионка на женската Национална баскетболна асоциация (WNBA) Кара Бракстън е починала на 43-годишна възраст. Официална причина за смъртта все още не е оповестена, но според някои медии Бракстън е станала жертва на автомобилна катастрофа.

It is with profound sadness that we mourn the passing of 2x WNBA Champion Kara Braxton.



A 10-season veteran, Kara played with the Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury, and New York Liberty. Our thoughts are with her family, friends, and former teammates at this time. pic.twitter.com/0I71xWCWfW — WNBA (@WNBA) February 23, 2026

Бракстън спечели титлата в WNBA два пъти с отбора на Детройт Шок – през 2006 и 2008 година. За своите 10 сезона в лигата тя записа средни показатели от 7,6 точки и 4,7 борби на мач.

След края на кариерата си в WNBA баскетболистката игра в Полша, Турция, Китай, Италия и Израел. През сезон 2012/13 американката беше част от руския Надежда (Оренбург).

Снимки: Gettyimages