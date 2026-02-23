Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

Двукратната шампионка на женската Национална баскетболна асоциация (WNBA) Кара Бракстън е починала на 43-годишна възраст. Официална причина за смъртта все още не е оповестена, но според някои медии Бракстън е станала жертва на автомобилна катастрофа.
Бракстън спечели титлата в WNBA два пъти с отбора на Детройт Шок – през 2006 и 2008 година. За своите 10 сезона в лигата тя записа средни показатели от 7,6 точки и 4,7 борби на мач.
След края на кариерата си в WNBA баскетболистката игра в Полша, Турция, Китай, Италия и Израел. През сезон 2012/13 американката беше част от руския Надежда (Оренбург).
Снимки: Gettyimages