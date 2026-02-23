Йордан Минчев: Можем да се справим

Мъжкият национален отбор по баскетбол ще се изиграе два мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 срещу Норвегия и Армения, а днес тимът воден от селекционера Любомир Минчев се събра в пълен състав в Ботевград за старт на подготовката си. Преди тренировката баскетболистът Йордан Минчев разкри какво знае за съперниците и очакванията си за срещите.

“Настроението е приятно и позитивно. Всички момчета вече са тук, готови сме да свършим добра работа и да спечелим мачовете.



Винаги е добре като сме с най-силния си отбор, защото когато дойдат по-добрите мачове и срещу по-силните опоненти ще ни трябва този силен отбор.

Играхме срещу Армения, познаваме добре отбора. Норвегия не сме ги скаутирали все още. Познавам няколко момчета, които ми идват на първо четене от тях, имат момчета, които играят в добри първенства, но не съм ги гледал и не знам как се представят в националния отбор тези играчи.”, заяви Минчев.

Снимки: Борислав Трошев