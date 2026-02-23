Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев: Можем да се справим

Йордан Минчев: Можем да се справим

  • 23 фев 2026 | 21:32
  • 404
  • 0

Мъжкият национален отбор по баскетбол ще се изиграе два мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 срещу Норвегия и Армения, а днес тимът воден от селекционера Любомир Минчев се събра в пълен състав в Ботевград за старт на подготовката си. Преди тренировката баскетболистът Йордан Минчев разкри какво знае за съперниците и очакванията си за срещите.

“Настроението е приятно и позитивно. Всички момчета вече са тук, готови сме да свършим добра работа и да спечелим мачовете. 

Винаги е добре като сме с най-силния си отбор, защото когато дойдат по-добрите мачове и срещу по-силните опоненти ще ни трябва този силен отбор.

Играхме срещу Армения, познаваме добре отбора. Норвегия не сме ги скаутирали все още. Познавам няколко момчета, които ми идват на първо четене от тях, имат момчета, които играят в добри първенства, но не съм ги гледал и не знам как се представят в националния отбор тези играчи.”, заяви Минчев. 

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

Чернокожев - за спечелената Купа с Черно море и емоциите в националния отбор

Чернокожев - за спечелената Купа с Черно море и емоциите в националния отбор

  • 23 фев 2026 | 21:15
  • 574
  • 0
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 1559
  • 0
Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

  • 23 фев 2026 | 20:28
  • 3345
  • 0
Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

  • 23 фев 2026 | 18:07
  • 923
  • 0
ЛеБрон подкрепи Джейлън Браун за MVP на НБА

ЛеБрон подкрепи Джейлън Браун за MVP на НБА

  • 23 фев 2026 | 16:24
  • 706
  • 1
Партизан излиза с най-доброто срещу Фенербахче

Партизан излиза с най-доброто срещу Фенербахче

  • 23 фев 2026 | 15:33
  • 490
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 76914
  • 669
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3787
  • 15
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 43183
  • 93
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 1559
  • 0
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 28660
  • 28
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 36971
  • 17