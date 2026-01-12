Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Академик Бултекс 99 обяви новия си треньор

Академик Бултекс 99 обяви новия си треньор

  • 12 яну 2026 | 20:38
  • 100
  • 0

Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99, обявиха официално от пловдивския клуб. По-рано днес стана ясно, че Йордан Янков няма да води повече тима.

"Академик Бултекс 99 обявява Йордан Иванов за старши треньор.

Академик Бултекс 99 се раздели с Йордан Янков
Академик Бултекс 99 се раздели с Йордан Янков

Данчо познава клуба добре. Години наред работи с най-младите ни таланти в академията, изведе 12-годишните момчета до шампионската титла през 2016-а, а две години по-късно доведе 14-годишните до златен требъл като печели и трите възможни купи, за които участва този сезон - шампионската титла на България, Купата на България и Балканската купа. Има опит и като помощник-треньор в националния отбор U16 на България.

Сега идва време да приложи своята философия за развитие и на най-високо ниво.

Добре дошъл на пейката, тренер!", приветстват от клуба новия наставник на отбора.

Академик Бултекс е девети в класирането на Sesame НБЛ с 4 победи и 11 загуби.

Снимка: Академик Бултекс 99 / Фейсбук

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Смазващ аванс за ботевградчани

Смазващ аванс за ботевградчани

  • 12 яну 2026 | 20:32
  • 2430
  • 0
Денис Шрьодер призна по интересен начин, че действително е ударил Лука Дончич

Денис Шрьодер призна по интересен начин, че действително е ударил Лука Дончич

  • 12 яну 2026 | 18:25
  • 936
  • 0
Никола Йокич - треньорът!

Никола Йокич - треньорът!

  • 12 яну 2026 | 17:48
  • 1036
  • 0
Представители на една от най-утвърдените европейски школи пристигат в София

Представители на една от най-утвърдените европейски школи пристигат в София

  • 12 яну 2026 | 16:24
  • 351
  • 0
Спартак Плевен с трансферен удар, подсили се с Павлин Иванов

Спартак Плевен с трансферен удар, подсили се с Павлин Иванов

  • 12 яну 2026 | 16:16
  • 1551
  • 0
Супермодел показа перфектните си извивки

Супермодел показа перфектните си извивки

  • 12 яну 2026 | 15:34
  • 2018
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 21766
  • 109
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 7229
  • 5
Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 19685
  • 56
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 18692
  • 17
Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

  • 12 яну 2026 | 20:12
  • 787
  • 0
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 11087
  • 28