Академик Бултекс 99 обяви новия си треньор

Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99, обявиха официално от пловдивския клуб. По-рано днес стана ясно, че Йордан Янков няма да води повече тима.

"Академик Бултекс 99 обявява Йордан Иванов за старши треньор.

Академик Бултекс 99 се раздели с Йордан Янков

Данчо познава клуба добре. Години наред работи с най-младите ни таланти в академията, изведе 12-годишните момчета до шампионската титла през 2016-а, а две години по-късно доведе 14-годишните до златен требъл като печели и трите възможни купи, за които участва този сезон - шампионската титла на България, Купата на България и Балканската купа. Има опит и като помощник-треньор в националния отбор U16 на България.

Сега идва време да приложи своята философия за развитие и на най-високо ниво.

Добре дошъл на пейката, тренер!", приветстват от клуба новия наставник на отбора.

Академик Бултекс е девети в класирането на Sesame НБЛ с 4 победи и 11 загуби.

Снимка: Академик Бултекс 99 / Фейсбук