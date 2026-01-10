Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Михаил Калинов пред Sportal.bg за Академик Бултекс 99: Те са отбор с класа, следващият мач с тях ще е много труден

Михаил Калинов пред Sportal.bg за Академик Бултекс 99: Те са отбор с класа, следващият мач с тях ще е много труден

  • 10 яну 2026 | 20:27
  • 200
  • 0

Гардът на Ботев Враца Михаил Калинов коментира пред Sportal.bg убедителната победа на тима с 92:72 над Академик Бултекс 99 в среща от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Двата отбора ще премерят силите си още веднъж на 14 януари, но в квалификационна среща от турнира за Купата на България.

“Мисля, че успяхме да постигнем тази победа отборно. Движихме много бързо топката, бяхме много фокусирани върху това, което ни беше казал треньорът в съблекалнята и мисля, че това беше ключът към успеха.

Със сигурност в Пловдив няма да изглеждат така за следващия ни мач. Те са отбор с класа, имат доста опитни играчи, взеха двама американци, мисля, че следващият мач ще е много труден. Но ако играем отборно, движим топката и играем с настроение, както днес ни се получаваше всичко, което правим, мисля, че можем пак да се зарадваме с успех”, каза пред Sportal.bg Калинов.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

  • 10 яну 2026 | 19:56
  • 185
  • 0
Дъжд от забивки и тотална доминация за Черно море във Варна

Дъжд от забивки и тотална доминация за Черно море във Варна

  • 10 яну 2026 | 20:32
  • 2150
  • 1
Шампионите се измъчиха, но не позволиха сензация в Шумен

Шампионите се измъчиха, но не позволиха сензация в Шумен

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 4256
  • 2
Шоу на Герганов вдъхнови Ботев Враца за гръмка победа в Ботевград

Шоу на Герганов вдъхнови Ботев Враца за гръмка победа в Ботевград

  • 10 яну 2026 | 16:40
  • 3230
  • 1
Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

  • 10 яну 2026 | 16:29
  • 465
  • 0
Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

  • 10 яну 2026 | 16:18
  • 898
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 30200
  • 44
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 17710
  • 55
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 26187
  • 11
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 13622
  • 23
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 14338
  • 9
Играят се четири мача от третия кръг на ФА Къп, втори гол на Астън Вила срещу Тотнъм

Играят се четири мача от третия кръг на ФА Къп, втори гол на Астън Вила срещу Тотнъм

  • 10 яну 2026 | 20:33
  • 7066
  • 2