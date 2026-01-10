Михаил Калинов пред Sportal.bg за Академик Бултекс 99: Те са отбор с класа, следващият мач с тях ще е много труден

Гардът на Ботев Враца Михаил Калинов коментира пред Sportal.bg убедителната победа на тима с 92:72 над Академик Бултекс 99 в среща от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Двата отбора ще премерят силите си още веднъж на 14 януари, но в квалификационна среща от турнира за Купата на България.

“Мисля, че успяхме да постигнем тази победа отборно. Движихме много бързо топката, бяхме много фокусирани върху това, което ни беше казал треньорът в съблекалнята и мисля, че това беше ключът към успеха.

Със сигурност в Пловдив няма да изглеждат така за следващия ни мач. Те са отбор с класа, имат доста опитни играчи, взеха двама американци, мисля, че следващият мач ще е много труден. Но ако играем отборно, движим топката и играем с настроение, както днес ни се получаваше всичко, което правим, мисля, че можем пак да се зарадваме с успех”, каза пред Sportal.bg Калинов.

Снимки: Sportal.bg