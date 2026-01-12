Академик Бултекс 99 се раздели с Йордан Янков

Академик Бултекс 99 се разделя със старши треньора си Йордан Янков, съобщиха от клуба. Двете страни са постигнали договорка да прекратят взаимоотношенията си по взаимно съгласие.

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

Янков пое пловдивските "студенти" през 2020 година и изведе отбора до най-успешния сезон в историята на пловдивския баскетбол - финал в Балканската лига и трето място в Sesame Национална баскетболна лига.

"Благодарим за отдадеността, професионализма и енергията, която внесе в отбора през всичките тези години", написаха от Академик.

След 15 изиграни срещи от началото на настоящия сезон в НБЛ пловдивският тим има едва 4 успеха и 11 поражения, като заема деветото място в класирането.

