  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Академик Бултекс 99 се раздели с Йордан Янков

Академик Бултекс 99 се раздели с Йордан Янков

  • 12 яну 2026 | 14:27
  • 113
  • 0

Академик Бултекс 99 се разделя със старши треньора си Йордан Янков, съобщиха от клуба. Двете страни са постигнали договорка да прекратят взаимоотношенията си по взаимно съгласие.

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем
Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

Янков пое пловдивските "студенти" през 2020 година и изведе отбора до най-успешния сезон в историята на пловдивския баскетбол - финал в Балканската лига и трето място в Sesame Национална баскетболна лига.

"Благодарим за отдадеността, професионализма и енергията, която внесе в отбора през всичките тези години", написаха от Академик.

След 15 изиграни срещи от началото на настоящия сезон в НБЛ пловдивският тим има едва 4 успеха и 11 поражения, като заема деветото място в класирането.

Снимки: Sportal.bg

