Ботев Враца и Академик Бултекс 99 в люта битка в Ботевград

Отборите на Ботев Враца и Академик Бултекс 99 играят в мач от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След 10 минути игра в "Арена Ботевград" резултатът бе равен (22-22), а на почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 52-35 в полза на домакините.

За тима от Враца извън състава е Станислав Хинков, който все още се възстановява от контузия.



Академик пък ще може да разчита на новите си попълнения ДеМаркъс Шарп и Ватангое Донзо.

ПЪРВА ЧАСТ



След 2 минути игра резултатът бе 6-2 за Академик. Малко след това разликата набъбна на 6 точки в полза на гостите (10-4), но Герганов наниза тройка, за да стопи пасива на своя тим на 3 точки (7-10). Надлъгването между двата тима продължи с пълна сила. 4 минути преди края на частта пловдивчани поведоха с 14-9. Мощна забивка на Йоу даде аванс от 7 на гостите (16-9). 50 секунди преди края резултатът бе равен (20-20). Герганов даде аванс от 2 точки на Ботев (22-20), при оставащи 18 секунди. В крайна сметка след 10 минути игра отново се стигна до равенство (22-22) след дебютен кош на новия гард на Академик ДеМаркъс Шарп.

ВТОРА ЧАСТ



След 4 минути игра през тази четвърт Ботев поведе с 33-28, а малко след това разликата скочи на 10 точки (38-28). Три минути преди домакините поведоха с 13 точки (43-30). Академик намали пасива си на 11 точки (35-46), при минута до края. На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 52-35 в полза на Ботев Враца.

ТРЕТА ЧАСТ



Две минути след подновяването на играта домакините продължават да диктуват темпото на паркета и водят с 54-38.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

БОТЕВ ВРАЦА: Хоутън, Герганов, Михайлов, Христов, Шопов

АКАДЕМИК БУЛТЕКС 99: Михайлов, Йоу, Бачев, Томич, Великов

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА!

До момента Ботев е с 6 победи и 7 поражения в сметката си, а пловдивчани са с баланс 4-10.

Снимки: Борислав Трошев