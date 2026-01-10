Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ботев Враца и Академик Бултекс 99 в люта битка в Ботевград

Ботев Враца и Академик Бултекс 99 в люта битка в Ботевград

  • 10 яну 2026 | 16:03
  • 743
  • 0

Отборите на Ботев Враца и Академик Бултекс 99 играят в мач от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След 10 минути игра в "Арена Ботевград" резултатът бе равен (22-22), а на почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 52-35 в полза на домакините.

За тима от Враца извън състава е Станислав Хинков, който все още се възстановява от контузия.

Академик пък ще може да разчита на новите си попълнения ДеМаркъс Шарп и Ватангое Донзо.

ПЪРВА ЧАСТ

След 2 минути игра резултатът бе 6-2 за Академик. Малко след това разликата набъбна на 6 точки в полза на гостите (10-4), но Герганов наниза тройка, за да стопи пасива на своя тим на 3 точки (7-10). Надлъгването между двата тима продължи с пълна сила. 4 минути преди края на частта пловдивчани поведоха с 14-9. Мощна забивка на Йоу даде аванс от 7 на гостите (16-9). 50 секунди преди края резултатът бе равен (20-20). Герганов даде аванс от 2 точки на Ботев (22-20), при оставащи 18 секунди. В крайна сметка след 10 минути игра отново се стигна до равенство (22-22) след дебютен кош на новия гард на Академик ДеМаркъс Шарп.

2 Ботев Враца : Академик Бултекс 99

ВТОРА ЧАСТ

След 4 минути игра през тази четвърт Ботев поведе с 33-28, а малко след това разликата скочи на 10 точки (38-28). Три минути преди домакините поведоха с 13 точки (43-30). Академик намали пасива си на 11 точки (35-46), при минута до края. На почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 52-35 в полза на Ботев Враца.

2 Ботев Враца : Академик Бултекс 99

ТРЕТА ЧАСТ

Две минути след подновяването на играта домакините продължават да диктуват темпото на паркета и водят с 54-38.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:
БОТЕВ ВРАЦА: Хоутън, Герганов, Михайлов, Христов, Шопов
АКАДЕМИК БУЛТЕКС 99: Михайлов, Йоу, Бачев, Томич, Великов

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА!

До момента Ботев е с 6 победи и 7 поражения в сметката си, а пловдивчани са с баланс 4-10.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 1684
  • 1
Оклахома Сити Тъндър направи страхотен обрат от 21 точки

Оклахома Сити Тъндър направи страхотен обрат от 21 точки

  • 10 яну 2026 | 11:43
  • 821
  • 0
Честит рожден ден на Георги Глушков

Честит рожден ден на Георги Глушков

  • 10 яну 2026 | 11:35
  • 837
  • 2
Кевин Дюрант изпревари легендарния Чембърлейн

Кевин Дюрант изпревари легендарния Чембърлейн

  • 10 яну 2026 | 11:19
  • 1646
  • 0
Тренер, как да стрелям, като не виждам коша от нея!

Тренер, как да стрелям, като не виждам коша от нея!

  • 10 яну 2026 | 08:45
  • 4917
  • 2
Гостите доминираха в днешните мачове в НБА

Гостите доминираха в днешните мачове в НБА

  • 10 яну 2026 | 07:58
  • 3960
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

  • 10 яну 2026 | 16:00
  • 2569
  • 2
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 4427
  • 4
Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

  • 10 яну 2026 | 14:08
  • 16513
  • 43
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 8403
  • 9
Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Макълсфийлд шокира Кристъл Палас с втори гол

Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Макълсфийлд шокира Кристъл Палас с втори гол

  • 10 яну 2026 | 13:54
  • 1771
  • 0
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 1684
  • 1