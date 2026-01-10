Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

Старши треньорът на Академик Бултекс 99 Йордан Янков изрази недоволството си от липсата на достатъчно желание и мотивация у част от играчите му на моменти, което, според него, е било в основата на поражението на пловдивчани със 72:92 от Ботев Враца в Ботевград в мач от 16-ия кръг на Sesame НБЛ.

“Смятам, че в голяма част от срещата имаше променливо желание за игра в някои от играчите. Това винаги е фактор. Който и да е в отбора, ако желанието и мотивацията не е на 100%, това е проблем. Мисля, че това до голяма степен изигра роля, особено през вторите 10 минути, когато разликата набъбна, така да се каже, до това, което стана.

За следващия ни мач с тях само едно нещо трябва да променим - желанието. Тактически смятам, че нещата са както трябва. Въпросът е, че пореден отбор ни вкарва 90 точки, което е от желание, не е нещо тактическо, не опира до това да променяме нещо в нападение или защита. Знаем техните състезатели, знаем техните качества, знаем какво правят, проблемът е единствено това, че всеки един трябва да излиза и да играе на 100%”, коментира пред Sportal.bg Янков.

Снимки: Владимир Иванов