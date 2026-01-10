Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

  • 10 яну 2026 | 19:56
  • 184
  • 0

Старши треньорът на Академик Бултекс 99 Йордан Янков изрази недоволството си от липсата на достатъчно желание и мотивация у част от играчите му на моменти, което, според него, е било в основата на поражението на пловдивчани със 72:92 от Ботев Враца в Ботевград в мач от 16-ия кръг на Sesame НБЛ.

“Смятам, че в голяма част от срещата имаше променливо желание за игра в някои от играчите. Това винаги е фактор. Който и да е в отбора, ако желанието и мотивацията не е на 100%, това е проблем. Мисля, че това до голяма степен изигра роля, особено през вторите 10 минути, когато разликата набъбна, така да се каже, до това, което стана.

За следващия ни мач с тях само едно нещо трябва да променим - желанието. Тактически смятам, че нещата са както трябва. Въпросът е, че пореден отбор ни вкарва 90 точки, което е от желание, не е нещо тактическо, не опира до това да променяме нещо в нападение или защита. Знаем техните състезатели, знаем техните качества, знаем какво правят, проблемът е единствено това, че всеки един трябва да излиза и да играе на 100%”, коментира пред Sportal.bg Янков.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Баскетбол

Дъжд от забивки и тотална доминация за Черно море във Варна

Дъжд от забивки и тотална доминация за Черно море във Варна

  • 10 яну 2026 | 20:32
  • 2144
  • 1
Шампионите се измъчиха, но не позволиха сензация в Шумен

Шампионите се измъчиха, но не позволиха сензация в Шумен

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 4245
  • 2
Шоу на Герганов вдъхнови Ботев Враца за гръмка победа в Ботевград

Шоу на Герганов вдъхнови Ботев Враца за гръмка победа в Ботевград

  • 10 яну 2026 | 16:40
  • 3223
  • 1
Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

  • 10 яну 2026 | 16:29
  • 465
  • 0
Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

  • 10 яну 2026 | 16:18
  • 895
  • 0
Промяна в програмата на Sesame НБЛ

Промяна в програмата на Sesame НБЛ

  • 10 яну 2026 | 16:02
  • 606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 30152
  • 44
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 17678
  • 55
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 26156
  • 11
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 13586
  • 23
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 14328
  • 9
Играят се четири мача от третия кръг на ФА Къп, втори гол на Астън Вила срещу Тотнъм

Играят се четири мача от третия кръг на ФА Къп, втори гол на Астън Вила срещу Тотнъм

  • 10 яну 2026 | 20:33
  • 7053
  • 2