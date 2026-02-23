Популярни
  Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

  • 23 фев 2026 | 20:28
Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

Мъжкият национален отбор по баскетбол се събра в Ботевград преди втория етап от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. България е в група В на пресявките, като сега "лъвовете" на Любомир Минчев ще се изправят срещу Норвегия и Армения.

Те гостуват на двата отбора, съответно на 27 февруари от 21:00 часа и на 2 март от 18:15 часа.

Новото име в състава на "трикольорите" е това на баскетболиста на Черно море Тича Цветомир Чернокожев, а поради контузии отпаднаха Борислав Младенов и Константин Костадинов. Представителният ни тим е получил отказ от Цървена звезда за присъединяването на Коди Милър-Макинтайър към отбора, като на негово място в сметките на Минчев попадна Дий Бост.

Голяма звезда на националния ни отбор Александър Везенков също остава под въпрос до последно. Той почувства дискомфорт в кръста по време на финала за Купата на Гърция преди два дни и не е ясно дали ще се възстанови за предстоящите двубои.

Снимки: Борислав Трошев

