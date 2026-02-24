Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

Националният отбор по вдигане на тежести и клубове от страната подготвят протест пред министерството на младежта и спорта (ММС) срещу все още изпълняващия длъжността председател на федерацията (БФВТ) Стефан Ботев. Плануваната дата е 5 март.

В протеста ще се включат всички национали, включително и олимпийският шампион Карлос Насар, който публично застана срещу Стефан Ботев на извънредното общо събрание на 15 декември. Преди няколко дни, на поредно заседание на УС е имало остра размяна на реплики между Ботев и спечелилия вота на извънредното събрание Асен Златев, както и други членове на управата, като Златан Ванев. Проблемът е, че БФВТ не може да подаде финансов отчет към ММС и този факт възпрепятства придвижването на документите за финансиране на федерацията за 2026 г. А финансов отчет не може да се подаде, защото Ботев не бил предоставил всички разходни документи за харчовете през изминалата година и повечето членове на УС отказват да подпишат непълен доклад.

Преди дни Стефан Ботев разпространи имейл до всички клубове по вдигане на тежести. В него той обвини Асен Златев, че не е осигурил финансиране на БФВТ. Златев обаче все така и не е встъпил в длъжност заради съдебни жалби срещу избора му от страна на три клуба, близки до Стефан Ботев. Именно това е било изтъкнато на разгорещеното заседание на УС в края на миналата седмица във Варна. Членовете на управата са призовали Ботев сам да се оттегли, или пък да поиска от обжалващите клубове да изтеглят обжалванията, за да може да се нормализира дейността. Той обаче категорично е отказал и отново е хвърлил вината за тежкото финансово положение върху Асен Златев и подкрепящите го членове на УС.

На практика са блокирани всички плащания на БФВТ, съществува реална заплаха националите да не участват на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия) през април. Именно тази опасност е подтикнала щангистите, а и клубове от страната, да прибегнат до протест, с който да обърнат внимание на служебния спортен министър Димитър Илиев и на спортната общественост за проблема.