  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Георги Герганов пред Sportal.bg: Този сезон ме вдъхновява най-вече това, че имам поле за изява

Георги Герганов пред Sportal.bg: Този сезон ме вдъхновява най-вече това, че имам поле за изява

  • 10 яну 2026 | 20:13
  • 328
  • 0

Звездата на Ботев Враца Георги Герганов сподели пред Sportal.bg, че се радва на възможността да разкрива качествата си мач след мач през сезона в Sesame НБЛ. Герганов изригна с 34 точки, 9 асистенции и 5 борби, както и 2 откраднати топки при победата на врачани с 92:72 в Ботевград срещу Академик Бултекс 99. След броени дни двата тима ще се изправят един срещу друг и в турнира за Купата на България.

“Този сезон ме вдъхновява най-вече това, че имам поле за изява. Иначе, стремя се да бъда по-добър човек с всеки изминал ден. Спечелихме може би с постоянство в защита. Имахме и трудни периоди в мача, в които те ни правеха мини серии, но успявахме да ги задържим. Имахме добър процент от тройката.

21 Ботев Враца 92:72 Академик Бултекс 99

Надявам се и следващият ни сблъсък с тях да изглежда по същия начин, смятам, че всичко си зависи от нас и ако даваме същата енергия на терена, смятам, че резултатът ще бъде същият”, каза пред Sportal.bg Герганов.

