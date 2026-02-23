Популярни
Чернокожев - за спечелената Купа с Черно море и емоциите в националния отбор

  • 23 фев 2026 | 21:15
  • 565
  • 0

Баскетболистът на Черно море Тича Цветомир Чернокожев е новото име в мъжкия национален отбор, който днес започна подготовка за мачовете срещу Армения и Норвегия от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Само преди няколко часа центърът спечели Купата на България с "моряците", затова стартирахме нашия разговор с него от този момент, емоциите след триумфа в "Арена Ботевград" и емоциите свързани с представителния ни тим.

“Със сигурност доста приятни, но ако трябва да бъда напълно честен като ти е за втора поредна година някакси по-спокойно приемаш нещата, със сигурност. Не мога да кажа, че съм претръпнал, със сигурност ми е хубаво, но да кажем, че е по-спокойно, приятни емоции. Осъзнавам какво се случи. По-скоро в тази Купа виждам всичките месеци тежки тренировки, тежки тренировки след мачове, след 7-8 часа път през нощта в 3-4 часа видео. Всичко това го виждам като я погледна тази купа и усещам, че е имало смисъл от цялото това нещо.

Не ми се случва за пръв път да облека екипа на националния отбор, приятно е. Винаги съм се радвал да съм част от отбора. Надявам се да успея да помогна на отбора и да бъда полезен на треньора.", коментира Чернокожев.

Снимки: Борислав Трошев

