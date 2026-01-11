Лацио преодоля съпротивата на Верона чрез късен автогол

Отборът на Лацио записа трудна победа с 1:0 при гостуването си на Верона от 20-ия кръг на Серия "А". Така “орлите” прекъснаха негативната си поредица от четири мача без успех, докато “мастифите” не са спечелили нито една от последните си четири срещи, губейки от този опонент за пети пореден път.

Първото полувреме на днешния двубой не предложи много голови положения, като римляните имаха осезаемо преимущество в притежанието на топката. През втората част “бианкочелестите” продължиха да владеят инициативата, като и двата тима предприеха повече удари. Въпреки това единственото попадение в мача се оказа автогол, който дойде чак в 79-ата минута. Тогава Виктор Нелсон се опита да пресече остро подаване на резервата Мануел Ладзари, но вместо това прати топката в собствената си врата. Малко преди края на редовното време домакините поискаха дузпа за нарушение на Иван Проведел срещу Николас Валентини, но след преглед с ВАР не се стигна до подобно отсъждане и така гостите съхраниха крехкия си аванс.

Lazio secure all three points on the road 😤👊#VeronaLazio pic.twitter.com/J0cAHpxAHO — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 11, 2026

Така Лацио се изкачи на осмото място в класирането със своя актив от 28 точки, докато Верона остана на дъното с едва 13 пункта.

Снимки: Gettyimages