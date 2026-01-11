Популярни
Вход / Регистрирай се
Очаквайте на живо: Десет мача от НБА тази нощ

  • 11 яну 2026 | 21:08
  • 101
  • 0
Очаквайте на живо: Десет мача от НБА тази нощ

В нощта на 11-и срещу 12-ти януари (неделя срещу понеделник) се играят десет нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Преди тяхното начало лидери бяха шампионът Оклахома Сити Тъндър с баланс от 32 победи и 7 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 28 успеха и 10 поражения (Източна конференция).

Програмната схема стартира преди полунощ в 22:00 часа българско време със сблъсъка между Орландо Меджик и Ню Орлиънс Пеликанс.

Половин час по-късно Мемфис Гризлис посреща Бруклин Нетс.

В рамките на новото денонощие има още осем срещи, като първите две от тях стартират от 1:00 часа. В единия двубой Портланд Трейл Блейзърс е домакин на Ню Йорк Никс.

Междувременно Торонто Раптърс посреща Филаделфия 76ърс.

Час по-късно има още една двойка мачове, като Минесота Тимбъруулвс играе със Сан Антонио Спърс.

По същото време шампионът от последния сезон Оклахома Сити Тъндър ще опита да запише трета поредна победа в мача си срещу Маями Хийт.

В 3:00 часа започва последната двойка срещи. В едната от тях Денвър Нъгетс е домакин на Милуоки Бъкс.

Другата среща от този часови диапазон е между Финикс Сънс и Вашингтон Уизардс.

Половин час по-късно е мачът между Голдън Стейт Уориърс и Атланта Хоукс.

В 4:00 часа пък е заключителният двубой за денонощието и в него Сакраменто Кингс е домакин на Хюстън Рокетс. Бившият отбор на Александър Везенков отново влезе в много тежка серия и загуби последните си седем мача, като дори в три от тях не успя да мине границата от сто точки. Хюстън също има проблем, тъй като загуби три от последните си четири срещи, а от началото на 2026 г. спечели само две срещи.

