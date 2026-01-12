Минесота измъкна победата срещу Сан Антонио след изоставане от 19 точки

Отборът на Минесота Тимбъруулвс победи Сан Антонио Спърс със 104:103 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Шпорите“ започнаха срещата със серия от 16:0 и водиха до края на последната четвърт. Въпреки това Минесота преодоля изоставане от 19 точки, за да измъкне крайния успех с кош на Антъни Едуардс при 16,8 оставащи секунди. Така „Вълците“ вече са с баланс от 26-14 и заемат четвъртото място в Западната конференция, докато Сан Антонио е втори с 27-12.

Антъни Едуардс беше най-резултатен за Минесота с 23 точки, Донте ДиВинченцо отбеляза 19 и 9 борби и 7 асистенции, Наз Рийд завърши с дабъл-дабъл от 17 точки и 11 борби, а Джулиъс Рандъл добави 15 и 8 борби.

Виктор Уембаняма отбеляза 29 точки и 7 борби в първия си старт от новогодишната вечер насам, Келдън Джонсън записа 15 точки, а Джулиан Шампани добави дабъл-дабъл от 14 точки и 10 борби.