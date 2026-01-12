Къри и Бътлър не помогнаха, Хоукс сразиха Уориърс за трета поредна победа

Атланта Хоукс продължи със страхотните си изяви и с трета поредна победа ускори възхода си в класирането на Източната конференция.

Наскоро Хоукс останаха без Трей Йънг, който години наред беше лицето на франчайза, но поне засега това не изглежда като лош ход. Хоукс победиха Уориърс, някои нови имена излязоха на преден план, а предстои да видим дали това ще бъде достатъчно, за да си осигурят поне плей-ин този сезон.

Никей Алекзандър-Уокър изигра страхотен мач за гостите и завърши двубоя с 24 точки, Джейлън Джонсън помогна с дабъл-дабъл от 23 пункта и 11 борби, докато и Люк Кенард вкара шест от деветте си опита от тройката за общо 22 точки. Ониека Оконгву беше близо до трипъл-дабъла с 18 точки, 12 борби и 8 асистенции.

OBRIGADO POR EXISTIR NICKEIL ALEXANDER-WALKERpic.twitter.com/ioLR3QjtyW — Central Falcões (@CentralFalcoes) January 12, 2026

В същото време на домакините не помогнаха дори Стеф Къри и Джими Бътлър. Къри завърши мача с 31 точки, но стреля при едва 3 от 11 от далечна дистанция. Бътлър добави една по-малко, 7 борби и 6 асистенции, но какво от това, когато ДеАнтъни Мелтън беше трети сред реализаторите на отбора само с десет точки.

Атланта вече е на девето място на Изток с резултат 20-21, докато Уориърс са на осма позиция в Западната конференция с 21 победи и 19 загуби.