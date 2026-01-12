Победа за "болница Денвър"! Шоуто на Янис срещу Нъгетс не беше достатъчно за Бъкс

В наши дни една от най-актуалните статистики във всеки мач на Денвър Нъгетс е броят на играчите, които са извън състава поради контузии или болести. Въпреки това тази нощ отборът игра така сякаш никой не липсва. С петима в лазарета Денвър успя да извоюва победа със 108:104 над Янис Адетокунбо и Бъкс в “Бол Арена”.

Тим Хардауей Джуниър поведе Нъгетс с второто си най-добро постижение за сезона - 25 точки от пейката. Аарън Гордън допринесе с 23 точки, 6 борби и 4 асистенции. Пейтън Уотсън добави 19 точки, осем борби и шест асистенции.

Really tough to put into words how huge of an addition Tim Hardaway Jr. has been for the Nuggets this year pic.twitter.com/G8vFzPB77B — Matt Brooks (@MattBrooksNBA) January 12, 2026

Отборът от щата Колорадо беше без лидерите си Никола Йокич, който е с контузия в коляното, и Джамал Мъри, прихванал от вирусното заболяване, което се разпространи в съблекалнята още преди Коледа. Кристиан Браун в последния момент също бе изваден от състава поради упорити болки в левия глезен. Към тях в списъка на играчите, които не участваха се присъединиха Йонас Валанчунас и Кем Джонсън, които иначе влизат в ротацията на Дейвид Аелман.

Денвър влезе в мача с пет загуби в последните осем двубоя след старт на кампанията от 22-8.

Милуоки игра със скоро възстановения от контузия Янис Адетокунбо, който отново се превърна в лидер за тима на Док Ривърс с 31 точки, 11 асистенции и 8 борби. Майлс Търнър отбеляза 16.

С тази победа Нъгетс подобриха баланса си до 26-13 и са трети на Запад, докато Бъкс са със 17-22 и са 11-и в Източната конференция.