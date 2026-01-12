Лесна победа за Тъндър над Хийт

Миналогодишният шампион в НБА Оклахома Сити Тъндър записа 33-та победа за сезона, надделявайки над Маями Хийт със 124:112.

Шей-Гилджъс Алекзандър пропусна първите си пет опита, но след това стреля при 10 от 14 от игра в остатъка от двубоя, записвайки 110-о поредно участие с 20 или повече точки. При четири оставащи минути в третата четвърт, Гилджъс-Алекзандър вкара тройка, с която завърши серия от 15:0 за Тъндър. След срещата балансът на „Гръмотевиците“ е 33-7, докато Маями е с 20-19.

Shai Gilgeous-Alexander 29 PTS, 5 REB, 8 AST, 1 BLK, 10/19 FG, 2/6 3FG, 63.2% TS vs Heat https://t.co/YWN5gCnvqX pic.twitter.com/ovDfDwvig0 — Basketball Performances (@NBAPerformances) January 12, 2026

Най-полезният играч за 2025 година Гилджъс-Алекзандър записа 29 точки и 8 асистенции, Джейлън Уилямс помогна с 18 точки, а Чет Холмгрен и Ейджей Мичъл отбелязаха по 16, към които Холмгрен добави и 10 борби.

Андрю Уигинс поведе „Горещите“ с 23 точки, Тайлър Хиро отбеляза 19, а Пеле Ларсон добави 16.