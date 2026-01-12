Популярни
Банско приема елита на световния сноуборд
Лесна победа за Тъндър над Хийт

  12 яну 2026
  • 150
  • 0
Лесна победа за Тъндър над Хийт

Миналогодишният шампион в НБА Оклахома Сити Тъндър записа 33-та победа за сезона, надделявайки над Маями Хийт със 124:112.

Шей-Гилджъс Алекзандър пропусна първите си пет опита, но след това стреля при 10 от 14 от игра в остатъка от двубоя, записвайки 110-о поредно участие с 20 или повече точки. При четири оставащи минути в третата четвърт, Гилджъс-Алекзандър вкара тройка, с която завърши серия от 15:0 за Тъндър. След срещата балансът на „Гръмотевиците“ е 33-7, докато Маями е с 20-19.

Най-полезният играч за 2025 година Гилджъс-Алекзандър записа 29 точки и 8 асистенции, Джейлън Уилямс помогна с 18 точки, а Чет Холмгрен и Ейджей Мичъл отбелязаха по 16, към които Холмгрен добави и 10 борби.

Андрю Уигинс поведе „Горещите“ с 23 точки, Тайлър Хиро отбеляза 19, а Пеле Ларсон добави 16.

