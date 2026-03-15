Чарлз Баркли стана за смях с прогноза за Лейкърс, чака го кошмар заради Лука Дончич

Чарлз Баркли прогнозира, че Лос Анджелис Лейкърс ще загубят и се подигра на фен с фланелка на ЛеБрон по време на предаване, но “Езерняците” го опровергаха, побеждавайки Денвър Нъгетс след допълнително време.

Лос Анджелис Лейкърс оцеля в драматичен мач, завършил 127:125 след продължение в събота, надигравайки Денвър Нъгетс. За някои известни анализатори и легенди на НБА обаче тази победа не беше точно желана новина.

Членът на Залата на славата и дългогодишен телевизионен анализатор Чарлз Баркли със сигурност беше един от тях.

“Най-лошият ми кошмар е Лейкърс да спечелят тази вечер и в понеделник да трябва да слушам всички глупости по токшоутата, че Лейкърс са претенденти за титлата”, заяви Баркли преди мача.

"The Lakers are going to lose this game tonight, GUARANTEE! This little pretty girl wearing a Bron jersey going to be crying in 2 hours"



Той също така добави, че не вярва домакинското предимство изведнъж да превърне Лейкърс в истински претендент за титлата.

„Лейкърс ще загубят този мач тази вечер, гарантирано! Това малко хубаво момиче (сочейки към фенка), което носи фланелка на Брон, ще плаче след 2 часа“, заяви Баркли по време на предаването „Inside The NBA“.

В крайна сметка Лейкърс спечелиха мача, което означава, че Баркли може би ще трябва да се изправи пред личния си кошмар.

„Въпреки че Лейкърс спечелиха мача, те имаха много помощ“, каза Чък след двубоя. „Сякаш всичко трябваше да се случи перфектно... Няма да се оплаквам от този мач, беше страхотна победа за Лейкърс“, зобави колоритната легенда.

Междувременно неговият колега и също член на Залата на славата, Шакил О'Нийл, също беше критичен към Лейкърс въпреки победата им над Денвър.

Според Шак, разчитането на героизъм в последните секунди не е достатъчно за истински претендент. Той визираше ключовата игра на Остин Рийвс в последното притежание на топката в редовното време, а след това и победния кош на Лука Дончич в продължението.

Дончич обаче беше доволен от резултата: „Това е много голяма победа, трябва да подхождаме към всеки мач по същия начин“, каза Лука след мача. „Борим се с Денвър в класирането. Те са страхотен отбор, така че мисля, че това беше много голяма победа за нас”.

С победата Лейкърс подобриха баланса си на 42-25, удължиха победната си серия на пет мача и се изкачиха до трето място в класирането на Западната конференция.

Снимки: Imago