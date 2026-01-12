Популярни
Торонто Раптърс трудно надделя над 76ърс след продължение

  • 12 яну 2026 | 12:55
  • 87
  • 0
Торонто Раптърс постигна труден успех срещу Филаделфия 76ърс със 116:115 след продължение.

Скоти Барнс вкара победния кош от наказателната линия при 0,8 оставащи секунди до края на срещата и въпреки че пропусна втория си опит, Сиксърс нямаха шанс да стрелят повече и загубиха 16-и мач от началото на сезона за общ баланс от 21-16. Торонто има 24 победи и 16 поражения, и заема четвъртата позиция на Изток.

Скоти Барнс завърши с 31 точки, 8 асистенции и 7 борби, Джамал Шийд добави 22 точки и 6 асистенции, а Иманюъл Куикли записа 20 точки, 7 асистенции и 6 борби. Новобранецът, избран под номер 9 в драфта миналата година, Колин Мъри-Бойлс се отчете с дабъл-дабъл със 17 точки и 15 борби.

Тайрийз Макси бе най-резултатен в срещата с 38 точки, но това не достигна на Филаделфия. Ви Джей Еджкомб добави 17, но стреля при едва 6 от 19 от игра, а трима играчи завършиха с по 13 точки - Доминик Барлоу, Кели Убре Джуниър и Куентин Граймс.

В друг мач от вечерта Сакраменто Кингс спечели срещу Хюстън Рокетс със 111:98. Нито един от двата отбора не успя да се откъсне с повече от пет точки пред опонента си в първите три части, но в края на срещата калифорнийци влязоха в серия от 12:0 и не дадоха повече шансове на Хюстън да ги достигне.

ДеМар ДеРоузън отбеляза 22 точки и стана 23-тия играч в историята на НБА, който достига 26 000 точки в кариерата си. Зак ЛаВийн добави 18, Ръсел Уестбрук и Малик Монк реализираха по 15, а първият добави към тях и 10 асистенции.

За „Рокетс“ Амен Томпсън се отчете с дабъл-дабъл от 31 точки и 13 борби, Кевин Дюрант отбеляза 23 точки, а единственият друг с двуцифрени показатели беше Алперен Шенгюн с 19 точки и 9 борби.

